10/27各報重點新聞一覽

台積電昨舉行運動會，創辦人張忠謀致詞表示，因半導體「全球化已死」、「世界自由貿易也已死」，台積電已真正成為兵家必爭之地。（記者洪友芳攝）

2024/10/27 07:03

自由時報

張忠謀：台積電成兵家必爭之地 全球化已死 示警最嚴峻的挑戰就在眼前

台積電昨舉行運動會，創辦人張忠謀致詞表示，台積電今年的確是創奇蹟與破紀錄的一年；但他示警「最嚴峻的挑戰就在眼前」，因半導體「全球化已死」、「世界自由貿易也已死」，台積電已真正成為兵家必爭之地，繼續求發展是挑戰；他深信台積電有最優秀的團隊與領導團隊，必能接受這個挑戰並成功，也深信台積電能屢創奇蹟。

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美軍售先進防空系統 烏實戰驗證

美國國防安全合作署（DSCA）廿五日宣布最新對台軍售，包括總價十一．六億美元的國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）及相關設備，以及總價八．二八億美元的AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統及相關設備。美國政府人士告訴外媒，NASAMS系統對台灣來說是一款新武器，目前亞太區域只有澳洲和印尼在使用，這套系統在烏克蘭經歷實戰測試，表現傑出。

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拂曉前攻擊 以色列轟炸伊朗 以警告勿回擊 伊媒放話有權報復

為報復伊朗本月初發射飛彈攻擊以國領土，以色列廿六日對伊朗三省發動三波轟炸，鎖定軍事目標，但避開敏感的石油與核子設施。伊朗聲稱防空系統有效限制損害，兩名士兵死亡，似有意淡化。以國雖警告德黑蘭當局勿回擊，但伊媒放話稱有權報復，加深外界對中東情勢進一步惡化憂慮。

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聯合報

美選前10天宣布 批准637億對台軍售

美國下月初舉行選舉，拜登政府在選前十天宣布對台新一波軍售。美國國防安全合作署（DSCA）二十五日表示，國務院批准售台兩款長程防空雷達，以及先進地對空飛彈系統（NASAMS），兩筆軍售總額約一九點八八億美元（約新台幣六百三十七點七三億元）。

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張忠謀：台積真正成兵家必爭之地

台積電昨天舉行年度運動會，台積電創辦人張忠謀致詞時，直言二○二四年又是台積電破紀錄的一年，但是「最嚴峻的挑戰就在眼前」，他重申他五年前的預測，指出如今台積電「已真正成為兵家必爭之地」，面對全球化、自由貿易已死的挑戰，以及面對更嚴峻的地緣衝突，「台積的挑戰，就是繼續求發展」。

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中國時報

有錢請嘸人 大缺工時代來臨

台灣未來9年將有378萬人陸續退休，史上最大退休潮來襲，加上少子化海嘯無止息跡象，無論製造、交通、營建、服務及醫療，幾乎全面缺工，尤其是俗稱「3K（危險、辛苦、骯髒）」的辛苦特定製程產業，「有錢請嘸工」早已不是新鮮事。根據勞動部統計，國內15至29歲青年勞動力人口近10年減少16萬人，不但是就業人口短缺的隱憂，更衝擊整體經濟表現。

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張忠謀：台積電最嚴峻挑戰在眼前

晶圓代工龍頭台積電26日舉行運動會，創辦人張忠謀偕夫人張淑芬出席，致詞時直言台積電已經是兵家必爭之地，更嚴峻的挑戰就在眼前，但也提到「相信我們能接受這個挑戰」。專家表示，嚴峻挑戰來自美國、大陸科技戰間的不確定因素，因此地緣政治風險以及台積電的重要程度，比3、5年前更高。

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拜登政府17次對台軍售表。

以色列26日對伊朗三省發動三波轟炸，鎖定軍事目標，但避開敏感的石油與核子設施。（法新社）

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