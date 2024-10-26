宜蘭冬山河水域遊憩將開放 百名玩家變裝下水邀全民共享

台灣開放水域聯盟號召百名玩家以嘉年華形式，變裝歡樂划在冬山河上。（記者王峻祺攝）

2024/10/26 12:09

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山河水域遊憩活動即將開放，台灣開放水域聯盟今天號召百名水域玩家提前下水，齊聚對外宣布好消息，並邀全民共享，有情侶裝扮迪士尼動畫「海洋奇緣」男女主角，大肌肉及曼妙身材超吸睛，在地居民也讚譽「從未看過冬山河這麼熱鬧」，相信未來將會帶動地方觀光發展。

歷經4年水域玩家及各界爭取，宜蘭縣政府本月預告公告「冬山河水域從事水域遊憩活動範圍及相關開放限制禁止事項」，原預計最快29日正式公告，玩家無需申請就能下水，但因仍有其他水域活動單位表達意見，工商旅遊處將持續溝通各方看法並取得共識後再公告。

請繼續往下閱讀...

由於目前冬山河開放水域尚在預告階段，台灣開放水域聯盟提前向縣府合法申請於今天下水，號召百名玩家以嘉年華形式，變裝歡樂划在冬山河上，一起見證冬山河開放水域歷史的一刻，同時對外推薦、共享冬山河風情。

來自各地玩家相繼裝扮小魔女、灌籃高手及海賊王等知名動畫角色，還有情侶化身「海洋奇緣」中的女主角「莫娜」及男主角「毛伊」，還原度驚呆全場，草裙、褐色長髮及紋身、大肌肉吸引所有人目光。

「未來冬山河划SUP立槳，如同在一旁的自行車道騎單車方便！」水域玩家、台灣開放水域聯盟宜蘭區發言人黃信欽說，從未看過冬山河這麼熱鬧，相信規劃整治冬山河的已故前縣長陳定南，一定也很開心，這條河自古就是居民使用的河道，因水域限制讓大家無法親近，如今完全開放也正呼應前行政院長蘇貞昌的向海致敬政策。

台灣開放水域聯盟理事長李元治說，其實民眾只要帶著通訊設備、穿戴好救生衣、繫腳繩等安全措施，就能在冬山河這片水域上，自由安全的從事水上活動，相信未來會吸引更多遊客造訪，創造冬山河另類的水上經濟效應。

過去極力爭取開放水域的縣議員謝燦輝、陳鴻禧及冬山鄉長林峻輔等人也受邀到場，致詞時相繼表示，冬山河開放水域活動後，將成為地方一大亮點，帶動所有觀光產業，也呼籲到訪玩家注意安全及水上秩序，未來會繼續爭取包括梅花湖、安農溪的水域開放。

台灣開放水域聯盟提前向宜蘭縣府合法申請下水，號召百名玩家以嘉年華形式，變裝歡樂划在冬山河上，一起見證冬山河開放水域歷史的一刻，同時對外推薦、共享冬山河風情。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣冬山河水域遊憩活動即將開放，台灣開放水域聯盟今天號召百名水域玩家提前下水，齊聚對外宣布好消息，並邀全民共享。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法