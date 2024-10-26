加碼照顧偏鄉離島幼童 教育部投入1300萬元

加強照顧偏鄉離島幼童，教育部113學年投入1300萬元協助偏鄉離島幼兒園，圖為嘉義阿里山鄉立幼兒園老幼共學課程。（圖由教育部提供）

2024/10/26 12:17

〔記者林曉雲／台北報導〕為加強照顧偏鄉離島的幼童，教育部開辦支持輔導計畫，113學年投入1300萬元，協助537間幼兒園所，較前一學年增加199園。教育部國教署組長王慧秋說明，以輔導教授及輔導員協助教保人員提升專業知能，以電子通訊軟體群組等數位方式，打破交通距離遙遠的限制，增進離島偏鄉孩子的學習質量，自幼培養其未來勇敢逐夢的能力。

王慧秋舉嘉義縣為例，111學年度以前有香林國小附幼、十字國小附幼及阿里山鄉立幼兒園新美班及來吉分班等10班參與支持服務輔導計畫，112學年度起增加番路鄉黎明國小附幼、隙頂國小附幼等9間幼兒園，擴大支持性輔導量能，帶動阿里山鄉國幼班的蛻變與轉型成長。

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阿里山鄉立幼兒園新美班和來吉班教保服務人員，在輔導教授及輔導員關懷及鼓勵下，利用假日進修取得教保員資格及研究所學歷，提升自我專業知能；教學活動由傳統式簿本教學翻轉為自編主題課程，讓孩子走出教室，拜訪部落、與部落文建站（老人日照中心）互動，且在老幼共學中，增進孩子接觸族語的機會，用族語表達溝通，進而認同自身文化。

此外，台中市和平區立幼兒園雙崎分班，參訪優質幼兒園研習後，規劃3年的泰雅在地化課程，讓幼兒學習更有脈絡，也讓教保服務人員的信心大增；而巡迴輔導員建立電子通訊軟體群組，提供位處偏鄉地區及時的諮詢管道，打破偏遠地區路途限制，提供分區跨校觀摩的機會；另每年規劃參訪優質幼兒園，激發教保服務人員教學熱情及動機，改變教學方式，建構在地文化課程，也讓教保品質持續穩定成長。

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