鳳鳴臨時站周邊工程卡到3根電桿 新北交通局籲台電儘速完成下地化

針對鳳鳴臨時站前3根電桿，台電回應，地下化工程已安排於11月8日0點至6點停電施工，預計11月中旬拆桿完成地下化。（新北市交通局提供）

2024/10/26 12:33

〔記者黃子暘／新北報導〕位於新北市鶯歌區的台鐵鳳鳴臨時車站預計11月底完工啟用，交通局自6月起已著手辦理周邊轉乘、人行空間配套設施建置，力求通車前完成。交通局簡任技正吳政諺表示，目前車站前台電電桿地下化工程延宕，恐影響整體進度，籲請台電公司加快完成。台電桃園區營業處指出，地下化工程已安排於11月8日0點至6點停電施工，預計11月中旬拆桿完成地下化。

吳政諺指出，鳳鳴臨時車站將為鶯歌鳳鳴地區和桃園市八德區的上萬名居民提供更便利的交通服務，全日將有130班次區間電聯車停靠服務載客；交通局與相關單位在臨時站周邊規劃237格機車停車格、112格汽車停車位、2處YouBike租賃站、4條公車路線停靠，以及劃設1378公尺標線型人行道等，但車站前鳳一路上的3根台電電桿地下化工程延宕，使得道路刨鋪、標線型人行道劃設及建置Youbike站等交通整合整體進度連帶受到影響。

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台電桃園區營業處說，此案管路工程已洽鶯歌區公所申請路證，若路證順利取得，預定10月底施工完成，地下化工程已安排於11月8日0點至6點停電施工，如果工程順利，預計11月中旬可拆桿，完成地下化。

交通局補充，待未來鳳鳴永久站落成，臨時站空間將釋出支援永久站的交通設施運用，臨時站啟用後，市府會考量當地人口成長率、火車客運量及交通狀況，滾動式檢討設置更多便民設施。

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