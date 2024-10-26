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    教育部108課綱宣傳 張廖萬堅：AI最無法取代的是哲學

    「深化108課綱及學習歷程檔案宣傳活動」共一百多人參與。（記者張瑞楨攝）

    「深化108課綱及學習歷程檔案宣傳活動」共一百多人參與。（記者張瑞楨攝）

    2024/10/26 11:20

    〔記者張瑞楨／台中報導〕教育部國民及學前教育屬等單位，今天（26日）於台中市大里區的中興大學附設中學，舉辦「深化108課綱及學習歷程檔案宣傳活動」，由教育部政務次長葉丙成，發表專題演講「未來教育新趨勢」，政務次長張廖萬堅致詞時說，108課綱施行至今5年來，疑慮最多的是學習歷程，他還說自己女兒在歐洲唸書，女兒說歐洲學生都在唸哲學，張廖萬堅強調，「AI（人工智慧）最無法取代，就是哲學」。

    張廖萬堅還說，坊間傳聞有補習班販售學習歷程的檔案，引發家長恐慌，但他認為，學習歷程的重點並非分數，而是鼓勵孩子記錄學習經歷，現階段教育的另一重點是人工智慧，亦即AI如何協助學子學習成長，孩子要培養什麼能力與素質，108課綱到達到什麼目標，這些才是重點。

    這場宣傳活動共有來自中部地區的高中職學校校長、組長、教師代表與家長代表共100多人參與，並有114年度技專院校多元入學簡介等題目，其中，技職學校已非過去大家的刻板印象，例如技職學校的鑄造科、模具科，以前大家都停留在鑄鐵、每公斤售價不到1000元的螺絲，但現在卻已經是傳授時尚琉璃、高價高爾夫球桿頭，一支高達1萬元以上的人工牙根的技術。

    教育部政務次長張廖萬堅強調，「AI（人工智慧）最無法取代，就是哲學」。 （記者張瑞楨攝）

    教育部政務次長張廖萬堅強調，「AI（人工智慧）最無法取代，就是哲學」。 （記者張瑞楨攝）

    教育部政務次長葉丙成發表專題演講「未來教育新趨勢」。（記者張瑞楨攝）

    教育部政務次長葉丙成發表專題演講「未來教育新趨勢」。（記者張瑞楨攝）

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