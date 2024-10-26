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    明年起機車排氣管變更納檢驗項目+靜桃計畫 杜絕改裝車輛噪音

    桃園市政府推動「靜桃專案」，跨局處聯合稽查改裝噪音車輛。（圖由警方提供）

    桃園市政府推動「靜桃專案」，跨局處聯合稽查改裝噪音車輛。（圖由警方提供）

    2024/10/26 10:46

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕交通部已完成「道路交通安全規則」修正，明年1月1日起，機車排氣管變更將納入檢驗項目，可望有效減少改裝噪音車輛擾民問題，桃園市政府警察局交通警察大隊李維振說，為遏止改裝噪音車輛上路，警方推動「靜桃計畫」，今年至9月底已攔檢開罰1331輛改裝噪音車輛，另由環保局召回檢驗開罰件數，也有2136件。

    李維振說，市府去年6月起跨局處推動靜桃計畫，並持續增加強度，例如原來改裝噪音車輛出沒熱點，原本每週3場次稽查，增加為平日每天1場次、假日每週1場次，以提高稽查效能；今年到9月底止，環保局、警察局與監理單位聯合稽查也已達173場次，攔檢2573輛汽機車、當場開出1331張罰單。

    警方另透過線上巡邏等方式發現改裝噪音車輛後通報6702件，其中環保局審核通過並召回車輛辦理檢驗共4359件，其中2136件都已裁罰，環保局表示，環保局已設置13組AI改裝排氣管偵測設備，搭配聲音照相噪音科技執法設備，也已由12組增加為27組，都將能加強改裝噪音車輛的舉發。

    李維振提醒，機車排氣管變更明年1月1日起將納入檢驗項目，未來使用非環境部認證排氣管的車主，將須配合臨時檢驗，若發現違規將被處以900元到1800元罰鍰，加上市府聯合稽查輔導小組也針對改裝業者持續稽查，盼能從源頭杜絕改裝車輛的噪音亂象。

    桃園市政府推動「靜桃專案」，跨局處聯合稽查改裝噪音車輛。（圖由警方提供）

    桃園市政府推動「靜桃專案」，跨局處聯合稽查改裝噪音車輛。（圖由警方提供）

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