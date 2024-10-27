嘉義縣500輛重機大會師 公益競標捐助弱勢

印地安重機大會師，重機騎士繞行廣場。（記者林宜樟攝）

2024/10/27 08:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣文化觀光局、嘉義縣文化基金會與美國印地安台灣總代理海德生貿易公司合作舉辦的「印地安重機大會師」昨晚在縣府前廣場登場，500輛重機騎士參與繞行廣場，場面壯觀，並舉辦市集、表演及公益競標活動，競標所得捐贈給嘉義縣社會局分配給社福團體，活絡地方經濟並協助弱勢民眾。

嘉義縣長翁章梁、海德生貿易公司董事長徐宜生、總經理徐繼仁、立委蔡易餘、陳冠廷、嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴、嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍、嘉義縣社會局長張翠瑤等一同參與盛會。

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海德生貿易公司總經理徐繼仁是嘉義人，為回饋家鄉，昨晚與嘉義縣文化觀光局及嘉義縣文化基金會合作在嘉義縣政府前廣場舉辦重機大會師，印地安重機大會師活動結合「嘉義城鄉」、「嘉義人味」及「美式搖滾」三大主軸，與知名企業合作舉辦「諸羅山海祭」活動，重機騎士繞行會場，還有女子重機車隊參與，相當吸睛。

公益競標競標品有印地安重機與噶瑪蘭威士忌合作推出的限量酒款全球001號，一瓶6000元起標，經過熱烈競標，以一瓶26000元結標，所得款項全數捐贈給嘉義縣社會局，分配給在地社福團體。

張翠瑤代表縣府接受善款時說，徐繼仁已兩度媒合企業一同捐贈物資給嘉義縣物資銀行，感謝他回饋家鄉，嘉義縣是全國老年人口比例最高的縣市，也有很多身心障礙者需要各界關懷，感謝重機騎士發揮騎士精神照顧弱勢民眾。

昨晚活動有嘉義在地品牌如老楊方塊酥、嘉義觀止及林聰明沙鍋魚頭等支持，嘉義在地青創品牌、在地特色小吃、騎士風格部品等80個攤位，吸引上千多人到場參與，欣賞在地傑出演藝團體表演，體驗嘉義美食及文化創意；晚間的「山海宴」有嘉義各地食材及美食，讓全國各地的重機騎士品嚐，認識嘉義。

女子重機車隊成員開心繞行廣場。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（右3）等一同參與重機大會師活動。（記者林宜樟攝）

重機騎士在廣場上繞行。（記者林宜樟攝）

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