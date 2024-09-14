蛋黃酥、燒烤、冰淇淋、披薩都入列！中秋送禮、美食大盤點

台中長榮桂冠酒店蛋黃酥每年中秋檔期熱銷，今年今年推出7款別具特色的月餅禮盒。（台中長榮桂冠提供）

2024/09/14 21:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年中秋節沒有連假，但吃餅、烤肉熱潮不減，不只坊間蛋黃酥名店排長龍，許多星級飯店月餅已經搶購一空，飯店、餐廳也紛紛推出松葉蟹吃到飽、帝王蟹海鮮桶、豪華海陸燒烤組合、夏酒季活動，燒烤名店也與連鎖披薩店聯名燒肉披薩，知名冰淇淋店顛覆中秋節送餅推出限量柚香冰淇淋款。

台中長榮桂冠酒店蛋黃酥熱銷16年，每年中秋檔期熱銷，今年今年推出7款別具特色的月餅禮盒「金采雙層禮盒」「臻藏雙層禮盒」等不少已經售鑿，今年首度以嚴選英國皇家巧克力大獎的巧克力禮盒，講究奢華時尚感。

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台中日月千禧酒店再次攜手世界麵包大師王鵬傑獻出聯名款「禧．月」月餅禮盒，內含王鵬傑代表作心蛋黃酥，及專為日月千禧設計的獨家口味鐵觀音蛋黃酥，另酒店極炙牛排館特別推出中秋燒烤生鮮食材外賣，A5日本和牛紐約客等頂級肉品。

台中福華飯店每年中秋禮盒求新求變，今年推出「絢月」中秋禮盒，經典口味廣式月餅搭配雪蛤燕窩飲，結合時尚亮眼的光影包裝設計禮合，主打全台最炫中秋禮盒，8月時已經完售，業者表示，今年銷售5500盒，比去年成長3成，顧客喜歡月餅與雪蛤燕窩組合。

台中裕元花園酒店今年看準小家庭，以6入到9入裝的小家庭規格最受歡迎，除了推出超人氣口味經典蛋黃酥，也結合鹿港在地百年名店「朝和餅舖」、「鄭興珍」以及「阿振麵茶」推出「鹿港風華三百年」限量精裝伴手禮盒，還推出中秋豪華海陸燒烤組合，連烤盤也準備好，輕鬆享受五星級美味。

台中李方艾美則以今年台灣百大伴手禮獎的柑桔蜂蜜長崎蛋糕，以金箔望月禮盒形式推出，食材在地為潭子區盛產的椪柑、大里區的頂級蜂蜜等，每一片蛋糕都是一段台灣寶島故事。

星享道酒店的中秋禮盒選用典雅法式竹編提籃，熱銷蛋黃酥搭贈TWG純棉茶包，同時推出國際自助餐秋季饗宴「松葉蟹吃到飽」每週二與週四晚餐期間加碼，帶來豐富的海鮮盛宴，還有酸菜水煮魚、爐烤美國板腱、戰斧豬排等。

宴會餐飲龍頭新天地祭出手抓蟹逅秋波海鮮桶、內含鱈場紅蟹腿、波士頓龍蝦等8種頂級海鮮，新主打巨型鱈場紅蟹腿超值餐，業者預估銷售將比去年增長至少2成，另外旗下品牌樂葵法式鐵板燒，也全新推出秋季菜單，保留日本A5和牛、南非活鮑等，也引入深海大比目魚、台南將軍手工烏魚子等秋日食材。

米其林台菜餐「膳馨」也推出中秋限定限量蛋黃酥，去年已經突破2萬顆，除了熱銷蛋黃酥，今年特別選用南投鹿谷的四季春嫩葉製成四季春口味蛋黃酥。

台中人氣冰店寶格冰淇淋推出中秋冰月星禮盒，推出中秋3款限量口味，結合花蓮瑞穗文旦柚，屏東香檸檬，古坑柳橙為主要食材，將經典的牛奶口味結合蘋果丁碰出果香酸甜享受。

激旨燒鳥的冷凍熟食串燒組業績年年訂購爆單，另再民眾不愛油煙青睞，直接買回家微波或隔水加熱即能食用過節。

知名連鎖屋馬燒肉與披薩必勝客聯名推出中秋限定「月見五盎司菲力比薩」在全台300多家必勝客門市上架，吃披薩也能品嚐屋馬燒肉，為中秋的燒烤盛宴增添更多驚喜。

台中日月千禧酒店與世界麵包大師王鵬傑獻出聯名款月餅禮盒。（台中日月千禧提供）

台中日月千禧酒店推出中秋燒烤生鮮食材外賣提供多種頂級肉品選擇。（台中日月千禧提供）

台中福華飯店今年推出「絢月」中秋禮盒 ，亮眼包裝裝著經典月餅與雪蛤燕窩組合。８月已完售。（台中福華飯店提供）

台中裕元酒店今年結合鹿港在地百年名店推出「鹿港風華三百年」限量精裝伴手禮盒。（台中裕元酒店提供）

台中裕元酒店今年中秋推出中秋豪華海陸燒烤組合，連烤盤也準備好，輕鬆享受五星級美味。（台中裕元酒店提供）

台中李方艾美酒店中秋推出今年台灣百大伴手禮獎的柑桔蜂蜜長崎蛋糕。（台中李方艾美酒店提供）

星享道中秋禮盒選用典雅法式竹編提籃。（星享道提供）

台中星享道酒店推出國際自助餐秋季饗宴「松葉蟹吃到飽」。（台中星享道提供）

新天地中秋節手抓蟹逅秋波海鮮桶、內含鱈場紅蟹腿、波士頓龍蝦等8種頂級海鮮，業者預估銷售將比去年增長至少2成。（新天地提供）

新天地中秋節手抓蟹逅秋波海鮮桶、內含鱈場紅蟹腿、波士頓龍蝦等8種頂級海鮮，業者預估銷售將比去年增長至少2成。（新天地提供）

台中人氣冰店寶格冰淇淋推出中秋冰月星禮盒，推出中秋3款限量口味，結合花蓮瑞穗文旦柚，屏東香檸檬，古坑柳橙等在地主要食材。（記者蔡淑媛攝）

台中人氣冰店寶格冰淇淋推出中秋冰月星禮盒，結合花蓮瑞穗文旦柚，屏東香檸檬，古坑柳橙等在地主要食材。（記者蔡淑媛攝）

屋馬燒肉與必勝客聯名，推出中秋期間限定口味月見五盎司菲力比薩。（業者提供）

樂葵法式鐵板燒推出秋季菜單，保留日本A5和牛等也引入深海大比目魚、台南將軍手工烏魚子等秋日食材。（樂葵提供）

激旨燒鳥的冷凍熟食串燒組業績年年訂購爆單。（記者蔡淑媛攝）

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