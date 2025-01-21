凌晨又震！台南連續地牛翻身 最大規模5.0、震度4級

台南南化清晨00:21發生規模4.3地震，最大震度3級。（圖擷取自中央氣象署）

2025/01/21 00:47

首次上稿 00:38

更新時間 00:47（新增後續地震）

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黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕21日凌晨連震！繼嘉義縣大埔鄉規模6.4地震後，台南市連續多起地震，凌晨00時21分規模4.3、凌晨00時24分規模4.2、凌晨00時26分規模5.0以及凌晨00時28分規模4.1。

根據中央氣象署資料顯示，21日凌晨00時21分在台南市南化區發生芮氏規模4.3地震，地震深度為12.4公里，震央位於台南市政府東北東方42.0公里。各地測得最大震度嘉義縣大埔3級，台南市和高雄市2級，嘉義市、雲林縣、屏東縣、彰化縣則為1級。

凌晨00時24分在台南市楠西區發生芮氏規模4.2地震，地震深度為12.8公里，震央位於台南市政府東北東方42.9公里。各地測得最大震度嘉義縣大埔3級，高雄市及台南市為2級，嘉義市、雲林縣及南投縣則為1級。

凌晨00時26分在台南市楠西區發生芮氏規模5.0地震，地震深度為11公里，震央位於台南市政府東北東方40.8公里。各地測得最大震度嘉義縣大埔4級，高雄市、台南市、雲林縣、嘉義市、彰化縣3級，南投縣、花蓮縣、屏東縣、台中市、台東縣、澎湖縣2級，苗栗縣1級。

凌晨00時28分在台南市楠西區發生芮氏規模4.1地震，地震深度為13.8公里，震央位於台南市政府東北東方45.6公里。各地測得最大震度嘉義縣大埔4級，高雄市3級，台南市、嘉義市、雲林縣、彰化縣2級，屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣1級。

台南楠西清晨00:26發生規模5.0地震，最大震度4級。（圖擷取自中央氣象署）

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