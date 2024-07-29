每個學生都是第1名 永遠的「16班導師」梁玉龍獲頒杏壇芬芳獎

永遠的「16班導師」梁玉龍「每個學生都是第1名」哲學助生開發音樂天分。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/29 18:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「永遠的16班導師」！台中市文華高中教師梁玉龍投身教育39年，擔任導師27年間固定帶普通班「第16班」，惕勵自己從事教職須「一路走來始終如一」，16班傳統每年歲末辦「同樂會」鼓勵學生展現才藝，「每個人都是第1名」的帶班哲學，甚至幫學生意外開發到音樂天份，建立自信，用愛灌溉教育的他建立「幸福的16班」品牌，獲教育部頒杏壇芬芳獎肯定。

梁玉龍在台師大求學時遇到老師啟蒙教育人的責任，投入教職39年如一日以愛出發，在文華高中服務27年的歲月每每接下導師班任務，他固定帶普通班第16班導師，梁玉龍說，本來只想取「16、一路」的諧音，鼓勵自己從事教職不忘初衷，更要「一路」走來始終如一，多年下來，成了文華高中「永遠的16班導師」，更打造出如家庭般的氛圍，學生信任他，「16班家族」的學生即使畢業多年，常有人跑回學校找他談心、談工作甚至談感情問題，連有交往對象也會帶到學校讓他「認證」。

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梁玉龍帶班風格創新，因高三教室在5樓，他就在班上成立「食物銀行」，讓家長提供各式餅乾等點心，班上有「銀行CEO」專人管理補充， 讓高三學生不必下樓覓食，隨時能補充體力。

另每年跟新接班級學生約好存「畢業聚餐基金」，鼓勵學生把班級表現像整潔、秩序獲獎或是運動會大隊接力的獎金存下，畢業時全班免費聚餐，鼓勵學生自發追求卓越及自我要求；更有經典傳統每年辦「歲末同樂會」，要求每一名學生都要展現才藝，會唱歌跳舞的就動態表演，不擅表演的他幫學生想到可以製作設計節目單等，鼓勵學生展現各領域能力，建立「每個人都可以是第一名」的觀念，甚至幫助不少學生開發潛能，曾幫在學科浮沈的學生意外開發出音樂潛能，學生因此奪音樂獎甚至找到升學方向。

梁玉龍也會觀察學生，若發生有學生常在分組時「落單」，屢找不到搭配組別時，就會貼心派出「小天使」邀落單學生組隊，不讓學生有被孤立感受，建立「幸福的16班」品牌。

梁玉龍再3年就65歲即將退休，但今年他又接下導師任務，他說，會在教育線上直到屆齡退休。

永遠的「16班導師」梁玉龍（右）以愛灌慨教育獲杏壇芬芳獎。（記者蘇孟娟攝）

梁玉龍在教室內成立「食物銀行」幫高三生隨時補充體力。（圖：梁玉龍提供）

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