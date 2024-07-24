成就學生 關勝周獲杏壇芬芳、師鐸獎

土庫國小校長關勝周今年獲教育部杏壇芬芳獎、師鐸獎雙殊榮。（記者李文德攝）

2024/07/24 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫國小校長關勝周投入杏壇四十年，在土小任職期間導入雙語教育、廣設社團讓學生多元適性發展，甚至更讓消失近廿年的女籃重返榮光，創下教育典範，獲教育部杏壇芬芳獎及師鐸獎雙殊榮。他表示，看見學生成就便是支撐他最大動力，將持續把這股辦學熱忱。

六十歲的關勝周出身二崙鄉農家，從小成績名列前茅，求學期間看見老師輔導弱勢學生功課，讓他一心嚮往教職，國中畢業後考取師專，畢業後展開長達四十年教育人生，他服務過南投、雲林偏鄉學校，深知教育資源不足，更想讓學生擺脫填鴨式教育，一路上以「多元學習」理念，鼓勵學生自我探索，從中找到價值。

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關勝周說，褒忠國小任職校長間，因兩名「陣頭囝仔」學業成就低，他鼓勵孩子適性發展打棒球，想不到一打就打進國家隊，如此成就更是支持他持續辦學的動力，調任土庫國小後便廣開社團，讓學校一度有四十三個社團運作，更引進雙語教學，讓土小成為雲林第一所國際教育認證學校，甚至積極招兵買馬成立女子籃球隊，前年終於獲得全國賽冠軍，找回消失廿年的女籃榮光。

「學生成就校長」，關勝周說投入教育四十年，看到學生成就遍地開花，是支持他辦學的動力，得到雙殊榮都是學生創造給他，八月將調任雲林國小，依然會抱著成就學生的熱忱，努力不懈。

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