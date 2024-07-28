凱米颱風雨量驚人 曾文水庫4天放水量已逾1整座水庫

凱米颱風帶來驚人雨量，曾文水庫已調節性放水逾一座曾文水庫的量。（南水分署提供）

2024/07/28 18:12

〔記者劉婉君／台南報導〕凱米颱風帶來強風豪雨，也為台南的水庫帶來驚人進帳，曾文水庫自24日下午6時開始預防性調節放水以來，截至今（28）日中午12時，總放水量已超過一座曾文水庫的量，下午5時起調整放水量為50CMS（立方公尺/每秒）。

曾文水庫自24日傍晚開始，即因應凱米颱風來襲進行調節性放水，起初放水量為每秒50CMS，但由於上游就持續降下大雨，當天深夜10時30分，溢洪道就3個閘門全開，當晚11時30分放水量已增加至1550CMS。

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25日單日的累積雨量更達到573.6亳米，溢洪道、永久河道放水道、防淤隧道、發電放水等四管齊下放水，放水量也持續視水庫進水量調整，一度調至4500CMS。

根據水利署南區水資源分署統計，截至今天中午12時為止，凱米颱風已為曾文水庫帶來總入庫水量7億1519萬立方公尺，總放水量則達到5億1944萬立方公尺，總計排砂量為257.1萬立方公尺。

以曾文水庫有效容量為5億0475萬立方公尺來看，因凱米颱風來襲，不到5天的時間，曾文水庫已放掉超過1座水庫的量，足見雨量驚人，而目前放水仍在持續中，不過南水分署估計，此波後續進水應該已不多了，調節放水接近尾聲。

依南水分署觀測資料，截至下午5時止， 曾文水庫水位227.07公尺，距離滿水位僅約3公尺，蓄水率89.33%、蓄水量4億5091萬立方公尺，烏山頭水庫水位58.58公尺、蓄水量8266萬立方公尺，均高於滿水位58.18公尺及有效容量7847萬立方公尺，蓄水率逾100%；南化水庫水位179公尺、蓄水量8422萬立方公尺，離滿水位180公尺只有１公尺，蓄水率94.42%。

凱米颱風帶來驚人雨量，曾文水庫已調節性放水逾一座曾文水庫的量。（南水分署提供）

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