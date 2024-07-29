彰基醫師颱風夜拚命救人 回家驚見車子GG、車牌不見了！

彰基醫師洪三富，颱風天拚命為口腔癌病人做重建手術。他說，重建醫師通常是在口腔癌切除和淋巴廓清手術後才上場，能夠在半夜12點以前完成，算是很幸運了。（醫院提供）

2024/07/29 17:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕凱米颱風過後，彰化縣多處淹水，災情嚴重，包括老闆、員工還是民眾，都得重建家園，彰化基督教醫院醫學中心在7月24、25日兩天颱風假期間，醫護人員犧牲休假，共完成了279台手術。其中，有一名醫師在為癌症病患進行重建手術後，下班回家時發現自己的車子壞了，也成了受災戶。

該醫師為彰基耳鼻喉部頭頸癌重建科主任醫師洪三富，颱風來襲當晚，他替一名口腔癌晚期病人完成口腔癌重建手術，已接近深夜11點。當時，天際閃電不斷，雷聲轟鳴，強風暴雨狂襲彰化市中山路，積水嚴重。

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洪三富發揮開刀不怕困難的精神，努力在風雨中將車子開回台中。平安抵達家門時，才發現車牌不見了，底盤也受損。隔天還要跑警察局報車牌遺失、監理站辦領牌手續，車子也要進廠維修7天，變成上班無車可開。

救人事件在中部醫界傳開，洪三富說，他不後悔，因為重建手術非常成功，看到這位口腔癌晚期病人在術後能夠快樂地說話和吃東西，就覺得當醫師是非常有意義的工作。醫院也因為總院長陳穆寬是口腔癌治療的權威，很多末期的患者都會從全台各地來尋求總院長開刀，甚至也有遠渡重洋的外國患者。口腔癌發生在顏面之處，牽涉外觀、說話及咬合等功能，腫瘤切除後更需要顯微手術進行重建，醫療團隊分工一條龍服務，辛苦不在話下，目的就是確保醫療品質。

洪三富表示，重建醫師通常是在口腔癌切除和淋巴廓清手術後才上場，能夠在半夜12點以前完成，算是很幸運了。每次看到病人手術後露出微笑，就覺得即使成為強颱凱米的受災戶，也充滿了喜樂。

口腔癌手術治療從切除腫瘤到皮膚移植重建手術，療程要一氣呵成，往往有賴醫療團隊專業分工與合作。（醫院提供）

彰基在7月24、25日兩天颱風假期間，醫護人員合力完成了279台手術，其中有名醫師深夜動刀後下班回家，車子遭殃，變成受災戶。（彰基提供）

凱米颱風早已過去了，彰化縣淹水嚴重，民眾重建家園才剛開始。（記者張聰秋攝）

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