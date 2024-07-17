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嘉市3教師陳鴻銓、陶秀英、吳佩樺 獲杏壇芬芳獎

蘭潭國中組長陳鴻銓（第二排左）榮獲「113年度杏壇芬芳獎」。（嘉義市政府提供）

蘭潭國中組長陳鴻銓（第二排左）榮獲「113年度杏壇芬芳獎」。（嘉義市政府提供）

2024/07/17 12:57

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕教育部國教署「113年度杏壇芬芳獎」獲獎名單出爐，嘉義市共有3位老師獲獎，蘭潭國中組長陳鴻銓讓中輟生回歸學校、民生國中教師陶秀英長期投入人權教育議題，及育人國小教師吳佩樺帶領學子多元探索學習，3人長期在崗位上默默耕耘，為教育服務。

蘭潭國中校長陳建銘表示，陳鴻銓組長曾獲交通部金安獎導護老師績優獎、救國團服務青年獎章，協助學校推動並榮獲交通安全教育、防制學生藥物濫用、校外生活輔導等績優學校殊榮。

陳鴻銓對蘭潭國中的生活教育、品德教育有著卓越貢獻，也是蘭潭國中多年零中輟的大功臣，有責任心、使命感，足以作為教師學習的典範。

民生國中校長張金龍說，陶秀英老師投身教育工作30年，擔任導師、童軍團長及組長等職務，對課程教學充滿熱情、長期投入人權教育議題、積極推動閱讀及培育公民思辨力。

陶秀英照顧關懷每位學生，陪伴學生度過艱難的時刻，在教學崗位樹立典範、追求教育進步，守護每位學子。

育人國小校長楊家豪說，吳佩樺老師在育人服務26年，一生教職都奉獻給育人學子，帶領學子多元探索學習，保持教育熱忱、創新和用心，與家長保持良好的互動關係，讓家長放心的將孩子託付給她。

民生國中教師陶秀英榮獲「113年度杏壇芬芳獎」。（嘉義市政府提供）

民生國中教師陶秀英榮獲「113年度杏壇芬芳獎」。（嘉義市政府提供）

育人國小教師吳佩樺榮獲「113年度杏壇芬芳獎」。（嘉義市政府提供）

育人國小教師吳佩樺榮獲「113年度杏壇芬芳獎」。（嘉義市政府提供）

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