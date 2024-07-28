木柵動物園消費折抵停車費？北捷：暫無調整計畫

台北市立動物園假日停車費每小時60元，議員游淑慧建議研擬停車費用折抵方式。（台北市立動物園提供）

2024/07/28 18:39

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市立動物園（木柵動物園）假日停車費每小時60元，國民黨台北市議員游淑慧指出，親子出遊至少會在動物園停留6至7小時，停車費加上門票、用餐、購買紀念品，一天可能就要花上千元，建議研擬停車費用折抵方式，降低民眾負擔。台北捷運公司表示，停車費用的部分依市場機制調整，目前假日仍供不應求，暫無調整計畫。

目前台北捷運動物園站的堤外停車場臨停停車平日每小時50元、假日每小時60元。游淑慧指出，家長帶孩子去動物園至少會停留6至7小時，換算停車費約為360至420元，再加上門票、用餐、購買紀念品等費用，一個小家庭一天出遊可能就花費上千元，負擔有些沉重。

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游淑慧表示，家有嬰幼兒的家長出遊需要攜帶推車、媽媽包等物品，開車仍是較方便的選擇，離動物園最方便的河川地停車場、動物園站地下停車場，收費皆為1小時60元。游淑慧說，動物園及貓纜為親子一日遊熱門地點，建議園方與北捷共同研議停車費用折抵方式，例如效仿百貨公司，將園區消費折抵部分停車費，或設定當日最高停車費，藉以降低民眾負擔。

北捷指出，停車費用的部分依市場機制調整，目前假日仍供不應求，暫無調整計畫，鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸工具，共同提倡節能減碳。動物園方表示，停車場目前由北捷營運，園方會尊重北捷。

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