杏壇芬芳獎 新北5師1團體獲肯定

大豐國小「EQ志工團」獲得今年杏壇芬芳獎殊榮。 （新北教育局提供）

2024/07/19 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕教育部辦理「杏壇芬芳獎」表揚績優教職人員，新北市共有五名教師、一個團體獲獎，得獎者是淡水商工教師鄭煒儒、鶯歌工商主任廖昱誠、瑞芳高工教師翁明郎、三多國中主任陳致棋、興化國小附幼教師邱惠絹，及大豐國小「EQ志工團」。

教育局指出，鄭煒儒是公民與社會、生命教育的授課老師，曾開設「口語表達與自我行銷」課程，他協助弱勢學生透過教育翻身，堅持「看見每個孩子，也努力讓每個孩子被看見」的教學理念，是「人生不下課的公民老師」。

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廖昱誠是陶瓷技藝教育的推手，指導學生參加工科技藝競賽屢獲佳績，帶領學生與鶯歌陶瓷博物館辦理畢業展，藉由「師徒制」讓陶藝向下扎根，教學之餘也堅持創作，致力藝術、技藝的傳承。

教育局表示，翁明郎的教育理念是「好的事物與學生分享」，他像家人一樣陪伴學生、指導學生參加校內外競賽，並適時提供支援，幫學生建立「培養解決問題的能力，面對問題靜心想想」等觀念，引導學生的心靈成長。

陳致棋從事教職近卅年，教育、行政經驗豐富，他秉持「苦不能苦孩子，窮不能窮孩子；窮人需靠教育來翻身，照顧與關懷每位學子」的教育理念，熱忱提供學生發光發熱的機會。

教育局介紹，邱惠絹重視孩子的學習需求，關懷新住民、弱勢學生，擔任學前程式教育種子教師，讓「不插電的程式教育」在附幼萌芽。

大豐國小EQ志工團用心推動情緒及心理教育，讓每位學童受益於EQ教育，每學期以深入淺出的方式授課，讓孩子快樂學習，盼創造高EQ的社會。

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