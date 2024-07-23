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雲林縣校長關勝周 獲教育部師鐸獎、杏壇芬芳獎雙殊榮！

土庫國小校長關勝周今年獲教育部杏壇芬芳獎、師鐸獎雙殊榮。關勝周8月1日將調任雲林國小校長。（記者李文德攝）

土庫國小校長關勝周今年獲教育部杏壇芬芳獎、師鐸獎雙殊榮。關勝周8月1日將調任雲林國小校長。（記者李文德攝）

2024/07/23 16:17

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫國小校長關勝周投入杏壇40載，在土庫任職期間導入雙語教育、廣設社團讓學生多元適性發展，甚至更讓消失20年的土庫國小女籃重返榮光，連奪兩次全國賽冠軍，創下教育典範。因此獲教育部今年度杏壇芬芳獎及師鐸獎雙殊榮。他表示，看見學生成就便是支撐他最大動力，將持續把這股辦學熱忱帶到將調任的雲林國小。

出生於雲林二崙的關勝周，父親是水利會工程師、母親務農。讓他投入教育最大契機在國中時期。他說，當時看老師利用午休時間教導弱勢學生功課，勾起他投身教育動機，而考上師專後更心想如何讓學子們擺脫填鴨式教育，多元且適性學習。

關勝周任職老師、主任26年後，2010年到褒忠國小任職校長，當時2名「陣頭囝仔」因學業成就低，但他不斷說服家長，且鼓勵孩子適性發展，克服萬難成立棒球隊。想不到兩小孩一打就打進國家隊參加亞洲少棒錦標賽，獲得冠軍，也因優秀成績，兩位學生還被譽為「抗韓英雄」。此等成就更篤定他「多元發展」的辦學理念。

2017年調任土庫國小後便廣開社團，讓學生們能夠選擇所好，學校一度有43個社團運作，此期間也引進雙語教學，今年更首度邀請外國駐台大使到校同樂，讓土庫國小成為雲林第一所國際教育認證學校。除此之外，他還開辦讀書會傳授經驗，讓想考主任、校長的老師少走冤枉路。

關勝周說，當初到土庫國小後，發現曾轟動國內的女子籃球隊已沒落，為找回消失近20年榮光，積極招兵買馬成隊，從縣賽至國賽以淚水、汗水換取榮耀，前年終於擊敗勁敵，獲得全國賽冠軍。

「學生成就校長」，關勝周表示，從事教育工作40年來，看到學生成就遍地開花，是支持他辦學的動力，得到雙殊榮都是學生創造給他，8月雖將調任雲林國小，但依然會抱著成就學生的熱忱，努力不懈。

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