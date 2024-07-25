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會不會急轉彎？彰化明天正常上班上課 王惠美臉書被灌爆

彰化縣宣布明天上班上課，王惠美臉書被灌爆。（取自王惠美臉書）

彰化縣宣布明天上班上課，王惠美臉書被灌爆。（取自王惠美臉書）

2024/07/25 22:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全彰化都泡水了！彰化縣今晚8點宣布明天正常上班上課，由於雲林縣以南的縣市，全部都是停止上班、上課，也讓縣長王惠美的臉書被灌爆，有超過1萬筆留言，認為彰化應該要有彰化的標準，每次彰化都是颱風過後才開始下雨有災情，千萬不要午夜12點才翻盤！

彰化縣原本說是「中彰投共同生活圈」，因此凱米颱風來襲第1天，原本說是正常上班上課，結果到晚上12點，就翻盤跟著台中一起放假。但這次南投縣都先宣布明天要停班停課，反倒是彰化、台中都宣布要正常上班上課，讓縣民大為跳腳，認為彰化就是應該要彰化的標準。

有民眾留言，從小生活在彰化，都知道颱風的迴南，才是彰化狂風暴雨的開始，颱風天的停班停課，真的要有彰化的標準啊；還有家長也為孩子請命，希望至少也要停課，不應該讓孩子在這麼大的風雨中等校車，真的非常危險。

縣議員洪子超也直接留言，二林四鄉鎮多處道路淹水、路樹倒塌、民宅淹水、停電，肯定會需要大量時間修復，而且風雨沒有停歇，請縣長三思，是否仿照其他縣市，部分地區停班課。更有民眾直接留言，彰化會不會再次重演12點又翻盤，縣民是不是今晚不要睡了，才能確定明天要不要上班上課。

雲林縣以南的縣市都宣布明天停班停課，彰化縣民灌爆王惠美臉書。（取自網路）

雲林縣以南的縣市都宣布明天停班停課，彰化縣民灌爆王惠美臉書。（取自網路）

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