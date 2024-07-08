頭城家商排球隊成立僅5年 3選手均以優體成績進台大

頭城家商排球隊成立僅5年，有3名選手均以優體成績進台大，今年獲錄取的是拿到全國運動會室內排球男子組第4名的邱煜恩（右7）。（圖由頭城家商提供）

2024/07/08 15:59

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭頭城家商排球校隊成立僅5年，隊員數約30人，近年因征戰全國賽事亮眼，被譽為黑馬，校方鼓勵學生以優異體育成績升學，連續3年均有隊員獲台灣大學青睞，錄取農藝學系。準台大生邱煜恩分享，未來會努力精進球技，盼與2名學長繼續打球，朝國手或職業選手目標邁進。

準大生邱煜恩自就讀國華國中開始參加排球隊，高中選擇頭城家商普通科，加入校隊後，白天專注課業學習，晚上及假日則專研球技，3年來課業穩居全校第一，排球成績也大放異彩，代表宜蘭參加全國運動會室內排球男子組，榮獲第4名佳績。

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邱煜恩今年以學測成績在大學繁星管道中，錄取嘉義大學園藝學系，隨後透過優異體育成績，參加「運動成績優良學生升學輔導甄審甄試」，錄取台大農藝系，將跟隨去年及前年同樣以優體成績錄取台大農藝系的2名學長，繼續在校園並肩作戰。

邱煜恩說，練球壓力一度讓他想要放棄，但感謝師長的鼓勵，「堅持」是無價的，相信自己未來能克服許多困難，就讀台大後也會保持平常心，一定會更加努力，縮短與其他人的距離。

頭城家商排球隊總教練陳志達說，邱煜恩處理事情態度積極，時間管理得當，是排球隊員的好榜樣。校長汪冠宏說，連續3年鼓勵學生以優體成績報考台大並錄取，振奮師長，未來會繼續努力，協助學子全方位發展，勇敢追夢。

頭城家商邱煜恩以排球優體成績錄取台大農藝系，成為學校第3人錄取台大農藝系的選手。（圖由頭城家商提供）

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