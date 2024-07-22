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「解構虛實」 馬公市公所藝文走廊展出莊麗珠創作個展

馬公市長黃健忠（左）頒發感謝狀，給藝術家莊麗珠。（馬公市公所提供）

馬公市長黃健忠（左）頒發感謝狀，給藝術家莊麗珠。（馬公市公所提供）

2024/07/22 20:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所藝文走廊，今（22）日舉行莊麗珠個展「解構虛實」開幕式。此次展覽透過具象的畫面來呈現抽象的內在，以虛構手法展現人類心靈最真實的角落。莊麗珠巧妙地將現實與虛幻融合，創作出一系列充滿哲理的藝術作品，引領觀者踏入如幻似真的烏托邦，探索內心世界的無限可能。

馬公市長黃健忠表示，藝術是一種心靈的共鳴，莊麗珠的作品正是這種共鳴的完美詮釋。她以獨特的藝術語言，將疫情期間的沉思和自省轉化為強大的創作力量。這次展覽，不僅展示了她對生命的深刻理解，更為我們帶來心靈上的共鳴與啟發。

莊麗珠感性地分享，眼睛所見的不等於真實，唯有透過心靈的探索才能發現真正的真相。疫情期間的隔離生活，使她有更多時間專注於創作，受超現實主義和佛洛伊德精神分析理論的啟發，不斷檢視自己的生命歷程，與潛意識對話，探索記憶中的歡笑與淚水。這次展覽的每一幅畫作，都是她心靈世界的真實表現。

今日開幕式包括行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲、縣議員蘇陳綉色、文化局長洪棟霖、前消防局長洪永澎、湖西鄉長陳振中、馬公市民代表黃旭輝、馬公市光明里里長陳黃淑媛、澎湖縣國際蘭馨交流協會理事長石蓓蓓、澎湖縣幼獅志願服務真善美聯誼協會理事長彭蘇梅、澎湖縣藝術聯盟協會理事長鄭美珠、迎風藝術群藝術家陳秉阼、東森房屋澎湖光復加盟店店東徐麗雪及馬公市市政顧問許南豐等，各界賢達的到來為開幕式增添了光彩，共同見證這場藝術盛宴。

莊麗珠創作展，以「解構虛實」為主題。（馬公市公所提供）

莊麗珠創作展，以「解構虛實」為主題。（馬公市公所提供）

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