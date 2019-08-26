為宜蘭拚一次！頭城家商排球隊成軍 甲組冠軍全留下

2019-08-26 16:38

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣排球校隊在國中升高中階段有銜接斷層，國中優秀球員畢業後，只能被迫出走外縣市；頭城家商最近決定成立高職排球隊，成為宜蘭縣唯一有排球校隊的高中職。今天開學典禮上正式成軍，拿下本屆甲組聯賽冠軍的礁溪國中主力球員，均續留在家鄉打拼，冠軍賽MVP、頭城家商新鮮人陳柏勳說，他要為宜蘭再拚一次。

宜蘭中小學排球運動發展多年，主要以頭城國小、礁溪國小、礁溪國中為主，今年礁溪國中在國中排球甲組聯賽男子組摘冠，卻卡在宜蘭無高中職有排球隊，家長、球員奪冠後，卻面臨家鄉無校可念的窘境，只能被迫往西部縣市求學。

經宜蘭縣政府、礁溪國中、國小及宜蘭縣排球委員會主委蕭錫鑫等人，與頭城家商討論後，確定由頭城家商成立校隊，並聘請專業排球教練任教，寶佳公益慈善基金會也捐出30萬元，作為校隊成軍的「禮物」，鼓勵優秀球員續留家鄉打拚。

今天校隊正式成軍，11名球員中，就有9人為礁溪國中直升，其中有6人還是本屆甲級聯賽的主力球員，如拿下冠軍賽MVP的陳伯勳以及擔任國中排球隊隊長的朱承賢等人，另有兩名球員來自新北市坪林國中。

陳柏勳說，原本他已準備到台中市龍津高中就讀，剛好在開學前夕，頭城家商成立排球校隊，最後還是決定留在家鄉打拚，雖然從零開始很辛苦，但忍一下就過去了，「希望為宜蘭再添一座排球獎盃」。

宜蘭縣長林姿妙說，排球隊成軍後，宜蘭排舊項目順利完成3級銜接，她希望選擇留在家鄉求學的優秀球員，能繼續為家鄉打拚，縣府會給予最大支持。

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