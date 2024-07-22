「校長產生器」加速！ 投縣高中今年產生3校長 其中這所「最會生」

中興高中教務主任謝崇耀（站者）考上馬祖高中校長，他說到外島學校是他的第一志願。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/22 19:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立高中職連任、轉任及新校長聯合布達典禮，明天將在國立草屯商工舉行，共有45位校長接受布達，19位是新任校長，其中南投縣中興高中、竹山高中和草屯商工各有1名主任考上校長，其中草屯商工15年來已有7個主任考上校長，堪稱「最會產生校長」的高中。

國立高中職連任、轉任及新校長聯合布達典禮，明日下午將在國立草屯商工舉行，此次有13位原校連任、13位轉任他校、19位新任校長，南投縣的國立高中、高職校長，仁愛高農校長陳威男將轉任崇實高中高工校長，該校校長將由原虎尾高中校長陳惠珍接任。此外，南投特教學校長林麗容將轉任永靖高工校長，投特校長將由原苗栗特教學校校長王志全接任。國立南投高中校長傅國樑則繼續留任該校。

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縣內國立高中職主任，今年更上一層樓考上校長的有3人，包括：中興高中教務主任謝崇耀、竹山高中學務主任劉惟中、草屯商工教務主任洪芳芷，將分別出任馬祖高中、虎尾高中、民雄農工校長，今天這3所高中職都為他們舉辦歡送會，給予感謝與祝福。

現任中興高中教務主任謝崇耀，以馬祖高中校長為第一志願，是此次唯一的外島高中校長，他鼓勵自己「北疆花開了，春天才能滿園」；將接任虎尾高中校長的劉惟中已擔任竹山高中學務主任4年多，他說雖長年扮黑臉，但跟學生感情很好，要離開竹山離情依依。

即將出任民雄農工校長的洪芳芷，在草屯商工擔任教務主任多年，而她已是草屯商工15年來第7位考上校長的主任。

草屯商工教務主任洪芳芷考上民雄農工校長，而她是草商第7位考上校長的主任。（草屯商工提供）

竹山高中學務主任劉惟中（穿藍色上衣者）跟學生感情很好，他將出任虎尾高中校長。（劉惟中提供）

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