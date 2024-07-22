入夏上山避暑！ 桃園宇內溪戲水區單日最高湧入4200人次

入夏高溫民眾夯上山避暑，桃園市復興區宇內溪戲水區單日最高湧入4200人次。（記者李容萍攝）

2024/07/22 19:38

〔記者李容萍／桃園報導〕入夏以來炎熱高溫屢創紀錄，戲水成為民眾出遊首選，桃園市復興區小烏來風景特定區的宇內溪戲水區是市境唯一合法公告開放溪流戲水區域，今年6至9月開放（7、8月每日開放，6、9月僅假日開放），另每週二休園日、不開放外，如因山區驟下豪大雨或其他天候不佳等因素將暫停開放；市府風景區管理處統計，6月開放以來累計吸引3萬1000人次造訪，單日最高湧入4200人次，連帶提升周邊景點觀光人潮回流。市府觀光旅遊局預估復興區7月遊客人數可達53萬人次，相較4、5月遊客數明顯回升。

小烏來宇內溪戲水區有安排救生員現場駐點，風管處提醒戲水的遊客遵守救生員指示，並且不得超越開放區域警戒線；溪流水域深淺不一，水底有滑溜的石頭，不可奔跑或追逐，以免滑倒受傷；7歲以下兒童應有家長陪同，並注意安全；池畔邊禁止吸煙、炊煮及烤肉，如有攜帶犬隻應在岸上繫上牽繩，不得讓寵物進入戲水池，避免影響其他戲水小朋友的安全；山區天氣多變化，如遇溪水水位上升或大雷雨，經現場管理人員與救生員判斷不宜進入戲水區，應立刻離開上岸；凡違反上述規定者將請離開該戲水區。

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對於氣象署預報凱米颱風朝北北西前進接近台灣，預估颱風中心通過台灣北部近海，不排除登陸。對此，風管處長廖育儀也說，風管處會密切觀察颱風動向，必要時會實施預警性封園，此外，若宇內溪溪高在安全標示以上，遊客經現場救生員或工作人員警示應立刻上岸；以及發生暴雷雨情形，或現場救生員與工作人員判斷溪流狀況，有危險之虞者，均應聽從指示立即離開水域。

入夏高溫民眾夯上山避暑，桃園市復興區宇內溪戲水區單日最高湧入4200人次。（記者李容萍攝）

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