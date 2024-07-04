彰139線過彎壓車不危險？法官撤銷罰單 警：8成死亡車禍肇因

去年7月1名騎士騎機車行經139線「死亡彎道」時，整輛車突然失控衝出自摔，送醫不治。（資料照）

2024/07/04 22:41

〔記者湯世名／彰化報導〕李姓男子騎紅牌大型重機車行駛於彰化縣139線道，他於彎道兩度「壓車」被檢舉，警方開出兩張「危險駕駛」罰單重罰並吊牌，李男提起行政訴訟，法官認為難以認定是危險駕駛，判決罰單撤銷。彰化警方之前曾統計，近5年來共有逾11人在139線車禍身亡，其中有高達8成疑是過彎壓車噴飛釀禍，受傷的則多不勝數，一旦判決「壓車」不罰首開先例後，後果不堪設想。

橫跨彰化及南投兩縣的八卦山139線，夏季時沿線道路兩側小葉欖仁樹枝葉茂密，有如徜徉在綠色隧道內，景色優美，不過因沿線有多處彎道，近年來成為許多機車騎士飆車、壓車的天堂，對交通安全儼然形成公共危害。

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據彰化縣警局交通隊資料顯示，2019年至今5年當中，共有逾11人在139線撞死，分析這11件死亡車禍內容，幾乎都是20歲左右的年輕人，其中還有1人為現役軍人。有警方幹部直言，這幾起死亡車禍中，大部分是騎乘機車行經139線9.2K「死亡彎道」疑過彎壓車，因失去重心或路面碎石、樹葉導致失控摔車撞路樹、護欄，甚至衝入對向來車底盤傷重不治，其實道路或標線設計都沒有問題，只要不壓車、飆車，就不會有摔車死傷的風險，因此「人」的因素占了絕大部分。

2020年9月1名20歲男大學生騎機車行經「死亡彎道」時，整輛車突然失控滑到對向車道，慘遭1輛大貨車連人帶車輾過，送醫不治。當時適逢鬼月，網路「抓交替」傳言再起。2個月後幾乎同一處彎道，又發生1名20歲男大生騎機車過彎時突然失控摔車，整個人連同機車噴飛到路旁撞擊路樹，送醫不治。

去年5月中晚間「死亡彎道」路邊躺著2名男子，其中1名17歲少年卡在樹幹上，另名16歲男乘客則是左小腿骨折、全身多處擦傷，2人都被火速送往醫急救，17歲少年傷重不治；7月1名20歲騎士騎機車行經139線「死亡彎道」時，整輛車突然失控衝出自摔噴飛，騎士傷重不治。

139線近5年來死傷事件頻傳，警方分析有高達8成是過彎壓車失控噴非所致。（資料照）

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