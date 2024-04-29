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彰139線1~4月違規增6成 受傷人數反降3倍

彰縣警局4個月來在139線加強取締稽查，儘管取締違規件數較去年同期大增6成，不過受傷件數與人數反而大減3倍。 （警方提供）

彰縣警局4個月來在139線加強取締稽查，儘管取締違規件數較去年同期大增6成，不過受傷件數與人數反而大減3倍。 （警方提供）

2024/04/29 19:12

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局統計今年1月至4月29日，在縣道139線共取締3867件違規，較去年同期大增6成，不過受傷件數與人數反而大減3倍，交通隊對此指出，這是因為聯合相關單位加強稽查所致，顯示成效良好。

新北市三峽區台七乙線沿線彎道多，一向是2輪族跑山熱門去處，動畫片《山道猴子的一生》就是以台七乙線為背景，是主角們最常跑山的場景路線 ；4月20日發生一起機車與休旅車擦撞事故，機車騎士過彎時摔車，撞上對向休旅車，機車瞬間起火，騎士重傷，送醫急救無效；由於彰化139線沿線也是彎道多，多年來也發生多起過彎失控撞擊身亡的事故，因此日前台七乙線死亡事故，喚起彰化民眾對139線交通安全的重視。

根據縣警局交通隊統計，今年1至4月29日，交通違規取締共3867件，A1（死亡）0件、A2（受傷）則有9件、12人；去年同期則取締2327件，A1為0件、A2有33件、37人。

交通隊指出，以件數來看，今年取締件數較去年同期大增6成，件數雖然明顯增加，但受傷的件數與人數都比去年同期大減3倍之多，這是因為為防制139線競速、壓車或進行危險騎乘行為而發生交通事故，每個月都至少會有2次結合警方、環保、監理單位，針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛聯合加強稽查、取締，因此呈現出取締件數大增，受傷件數與人數反而減少的結果。

彰化縣警局取締件數增加，受傷件數與人數反而大減，交通隊指是因為聯合相關單位加強稽查所致，顯示成效良好。 （警方提供）

彰化縣警局取締件數增加，受傷件數與人數反而大減，交通隊指是因為聯合相關單位加強稽查所致，顯示成效良好。 （警方提供）

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