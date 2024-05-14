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少女幫男友下藥迷昏閨密助性侵 終局判決出爐

一審將任男依犯少年以藥劑共同犯強制性交而凌虐未遂罪，判處4年徒刑，高等法院、最高法院皆駁回上訴，維持4年刑期定讞。（資料照）

一審將任男依犯少年以藥劑共同犯強制性交而凌虐未遂罪，判處4年徒刑，高等法院、最高法院皆駁回上訴，維持4年刑期定讞。（資料照）

2024/05/14 15:48

〔記者張文川／台北報導〕桃園市任姓男子4年前與陳姓少女交往後，對陳女的閨密小萱（化名）心生愛慕，向女友表達想跟小萱「來一下」，陳女因深愛任男，自甘淪為幫兇，將小萱約到租屋處，在啤酒中下安眠藥迷倒她，再予矇眼凌虐猥褻，任男最終擔心身分曝光而停手，小萱獲釋脫困後報案；一審將任男依犯少年以藥劑共同犯強制性交而凌虐未遂罪，判處4年徒刑，高等法院、最高法院皆駁回上訴，維持4年刑期定讞。

判決指出，2020年5月9日，陳姓少女邀約小萱至她與任男同居的租屋處，以卡馬克杯裝啤酒糝入含有「苯海拉明」成分的安眠藥劑給小萱喝，小萱喝完後逐漸意識模糊，始終未入睡但無力抵抗，陳女佯稱要給她一個驚喜，用口罩遮住小萱眼睛，再讓任男進房間，但見小萱仍有意識，任男竟拿馬克杯毆打小萱的頭，又以磨刀棒毆打她四肢。

2人再掀起她上衣，任男以磨刀棒戳她胸部和大腿內側。任男要小萱3選1：與他發生性行為、殺光她身邊所有人、用沾滿汽油的毛巾塞入口中10分鐘，小萱無奈地選汽油毛巾塞口，再度慘遭2人凌虐，期間遮眼的口罩不慎脫落，小萱看見陳女也在場，擔心遭不測，便假裝昏倒。任男擔心身分已曝光，不敢再肆無忌憚施暴，最終讓陳女陪小萱離開。

小萱回到家痛哭著向家人說明遭遇，家人陪同赴醫院驗傷並報警。陳女已被少年法庭裁定交付保護管束確定，任男否認犯罪，歷審都不採信辯詞，但因已和解並賠償，皆量處4年徒刑確定。

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