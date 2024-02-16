又是139死亡彎道！8旬翁「度估」撞路樹 轎車噴飛四輪朝天

轎車行經「死亡彎道」突然衝撞路樹，噴飛翻覆在路中央。 （警方提供）

2024/02/16 22:12

〔記者湯世名／彰化報導〕1輛轎車今天下午行經彰化縣139線「死亡彎道」時，突然失控衝撞路旁巨樹，旋即噴飛翻覆在路中央，80歲老翁自行爬出車外待援，所幸僅受輕傷。警方初步了解，老翁自稱開車打瞌睡，不慎失控自撞路樹導致翻車，確實肇事原因警方釐清中。

彰化警分局調查，這起事故發生在今天下午近4點，1名80歲老翁開車行經彰化縣芬園鄉，縣道139線7.7K處（往彰化市方向）的「死亡彎道」時，車輛突然失控衝撞一旁路樹，整輛車噴飛到路中央後翻車四腳朝天，事發後老翁自行爬出車外。

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彰化縣消防局與警方據報派員趕往現場，老翁酒測值0，意識清楚、手腳挫傷，所幸傷勢不嚴重，送醫治療。轎車則是左前車頭、保險桿、引擎蓋、左側車身凹損、前擋風玻璃破損，由警方通知拖吊車拖離。

這起事故經網友PO在臉書社團，有臉友不敢置信稱，都已經限速40公里還能翻車，要是改20不就飛下山；還有人稱駕駛老了，倒頭就睡了；還有人說怎麼又是139線，建議用推的，限速40太危險；另有人笑稱只有139會超越139、路樹真倒楣、一定是被重機帶壞的、限速40還能開到四腳朝天，真是厲害的四輪大爺。

轎車行經139線「死亡彎道」撞路樹翻覆。 （警方提供）

轎車撞路樹噴飛翻覆，樹皮也被削掉一大塊。 （警方提供）

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