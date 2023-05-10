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    彰化139線「死亡彎道」8天2起機車自摔 警直呼邪門

    本月3日1輛男女雙載的機車行經139線20K處時突然失控翻覆，機車滑行到懸崖邊才停住，所幸2人都僅輕傷。 （資料照，警方提供）

    本月3日1輛男女雙載的機車行經139線20K處時突然失控翻覆，機車滑行到懸崖邊才停住，所幸2人都僅輕傷。 （資料照，警方提供）

    2023/05/10 21:06

    〔記者湯世名／彰化報導〕邪門！彰化縣本月3日有一群大學生騎機車出遊，行經芬園鄉139線素有「死亡彎道」的20K處時，其中1輛男女雙載的機車突然失控翻覆，2人噴飛滑行到懸崖邊才停住，所幸都僅擦挫傷，不料才經過8天，今晚6點多幾乎同一地點，又有1名黃姓男高中生騎白牌重機過彎時疑似壓車失控，整輛車衝撞路樹，所幸黃男左手與右腿受傷，員警到場處理時直呼「怎麼又是這裡」，實在邪門。

    本月3日晚間10點左右，有一群大學生騎機車從彰化市139線往芬園鄉夜遊，不料在行經20K「死亡彎道」處時，其中1輛男大生載女生的機車突然失控翻覆，連人帶車往前滑行，機車還直衝到懸崖邊，2人都倒地受傷，消防員為受傷的男大生與女大生簡單包紮後送醫治療，所幸2人都僅身體多處擦挫傷，無生命危險。員警勘查肇事現場，發現機車距離崖邊僅有10公分，直呼「真是千鈞一髮，差一點就摔落山谷」。

    不料才經過8天，今晚6點多1名18歲黃姓高中生騎著白牌重機從芬園鄉往彰化市方向行駛，在經過20K「死亡彎道」處時，疑似壓車失控連人帶車衝撞路邊路樹，所幸當時車速不快，傷勢不嚴重。

    彰化警分局據報派員趕往現場處理時，員警發現車禍地點與8天前男女大學生騎機車自摔幾乎一模一樣，差別僅在於不同方向，員警直呼「邪門」。縣道139線20K素有「死亡彎道」稱號，多年來已有許多機車騎士在此處過彎時翻覆，不是摔落山谷身亡，就是被對向車道來車輾斃。139線彎道很多，近年來成為機車騎士競速或壓車的天堂，但相對事故也多，民眾騎車或開車行經139線時務必要放慢車速，以策安全。

    今晚1名黃姓男高中生騎白牌重機過139線20K彎道時疑壓車失控，整輛車衝撞路樹，黃男輕傷。 （警方提供）

    今晚1名黃姓男高中生騎白牌重機過139線20K彎道時疑壓車失控，整輛車衝撞路樹，黃男輕傷。 （警方提供）

    本月3日1輛男女雙載的機車行經139線20K處時突然失控翻覆，2人噴飛滑行到懸崖邊才停住，所幸都僅擦挫傷。 （資料照，警方提供）

    本月3日1輛男女雙載的機車行經139線20K處時突然失控翻覆，2人噴飛滑行到懸崖邊才停住，所幸都僅擦挫傷。 （資料照，警方提供）

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