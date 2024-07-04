桃園市幼兒園到國中新鮮人「入學講座」 7/6線上開講

「HELLO！新鮮人」入學系列線上講座，共有8場次。（擷取自桃園市政府家庭教育中心臉書）

2024/07/04 19:31

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府家庭教育中心7月6日起舉辦「HELLO！新鮮人」入學系列線上講座，共有8場次，分別以幼兒園、國小及國中新生該有的準備為主題，邀請心理師、職能治療師、學校老師和教養專家，分享孩子的學習、生活及團體適應等預備能力，幫助家長陪伴孩子做好入學準備，快樂上學去。

相關訊息可上家庭教育中心查看「建置課程行事曆」，也可到中心臉書粉絲專頁與LINE官方帳號掌握即時活動訊息，或上家庭教育中心官網查詢。

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幼幼新鮮人為幼兒園入學階段，分別於6日由龔薇之老師分享的「第一次上學，哭一一下就好」，及27日由心理師林盈佑分享的「我們一起上學趣」，針對入園前的心理準備；幼兒園的生活適應，包含新生活情緒調整、認識新朋友；以及親師溝通和育兒的資源。

小一新鮮人為國小入學階段，分別於13日由治療師吳怡璇分享「小一生你準備好了嗎？談幼小銜接與適應」、20日由林怡辰老師分享「小一生你準備好了嗎？談幼小銜接與適應小一課業力、自理力、社交力、自律力，一次打包，家長輕鬆！」、29日由社工師孫明儀分享「分離焦慮與幼小銜接的心理預備」；8月4日由葉惠貞老師分享「大手牽小手，幼小銜接一路發」，針對上小學前生活作息的調整。

小七新鮮人為國中入學階段，邀請洛洛老師分別於7日及8月25日分享「親師溝通有妙招」及「國中生的生活及人際適應」，針對此階段的孩子身心發展變化，面對進入成年期前的各項準備，引導家長了解此階段的孩子想法，並保持正向溝通，給予適當的支持。

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