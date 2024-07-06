摸蛤兼洗褲！ 台南七股海鮮節開幕 3200人下水挖文蛤

觀光赤嘴園今天下午在七股潟湖六孔碼頭登場，3200多人下水挖文蛤。（記者楊金城攝）

2024/07/06 19:17

〔記者楊金城／台南報導〕台南七股海鮮節今天（6日）下午3點開幕，最受親子歡迎的「觀光赤嘴園」打頭陣，在七股潟湖六孔碼頭登場，有3200多人下水挖文蛤，天氣炎熱，摸蛤兼洗褲很清涼，遊客喊說：「好玩」。

第18年舉辦的七股海鮮節，將最吸睛的濱海消暑活動「觀光赤嘴園」首次改採收費報名，每人50元，挖文蛤舉辦4場，每場上限3500人，包括7月6、7、20、21日的下午1點至下午5點，視潮汐開放下水，現場還有「社區農漁特產展售」，結合佳里商圈推出在地社區農漁特產。

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因停車空間有限，七股區公所提供七股遊客中心至六孔碼頭、台江六孔管理站周邊的免費接駁車。

今天下午首場挖文蛤在下午3點半開放體驗，提供挖文蛤的小鐵鏟，有3200多人參加，許多親子排隊依序走進七股潟湖內的「觀光赤嘴園」，開心的挖文蛤，有的自備泳衣，眾人摸蛤兼洗褲，樂趣橫生，不少人不到半小時就有半桶文蛤的斬獲，也有很多人只挖到少少的幾顆，笑著說：「體驗摸文蛤，開心最重要」。

農業部漁業署主秘繆自昌、台江國家公園管理處長謝偉松、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長許宗民、台南市觀光旅遊局局長林國華、七股區長李佳隆等人為七股海鮮節開幕，展示碩大的文蛤。

林國華指出，七股海鮮節是台南夏天最受歡迎的親子活動，實際在七股潟湖下海體驗挖文蛤的樂趣，還能品嘗尚青七股海鮮，並順遊七股鹽山、七股遊客中心、國聖港燈塔等特色景點，也能搭船欣賞七股潟湖美景，最適合二天一夜台南西濱美食生態之旅。

許宗民解說「赤嘴仔」的有趣生態，他指出，「赤嘴仔」是環紋蛤的俗稱，文蛤的一種，赤嘴仔、文蛤都是站著生長，外殼較黑的一側是曬陽光所致，形成保護色，避免被鳥、魚吃掉，紋路並因天氣、養殖環境變化而出現不同。

七股區以「七寶」海產出名，李佳隆說，七股海鮮節將在8月24日舉辦七寶宴，在七股鹽山席開120桌，每桌只要5500元，7月30日上午9點開放線上訂桌，每人限訂1桌，民眾搶訂手腳要快。

挖文蛤摸蛤兼洗褲。（記者楊金城攝）

展示挖文蛤成果。（記者楊金城攝）

台南市觀光旅遊局局長林國華（中），展示七股海鮮節碩大的文蛤。（記者楊金城攝）

挖文蛤摸蛤兼洗褲。（記者楊金城攝）

大文蛤。（記者楊金城攝）

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