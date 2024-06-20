蚵寮保安宮頒台南蚵寮國小新生、畢業生萬元獎學金 鼓勵在地就學

蚵寮保安宮主委、北門區農會總幹事洪明農（右六）頒發蚵寮國小12位畢業生，每人1萬元畢業獎學金。（蚵寮國小提供）

2024/06/20 14:22

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區蚵寮國小今年12位畢業生，都獲得當地保安宮發給每位1萬元的畢業獎學金，小一新生也有每人1萬元入學獎學金，如有兄姊在蚵寮國小就讀，再加碼發1萬，可獲得2萬獎學金，將在8月底下學期開學後，小一新生有8位將領到獎學金。

蚵寮保安宮今年第4年發放新生入學獎學金、畢業生畢業獎學金，鼓勵學生在地就學；蚵寮國小今年有12位畢業生，18日舉行畢業典禮，校長王建堯帶領畢業生前往蚵寮保安宮、南鯤鯓代天府、正成府、新安宮和新寶宮等5間宮廟拜廟祈福，感謝神明庇佑。

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新圍新寶宮副主委王俊銘頒發每位畢業生獎學金2000元，蚵寮保安宮主委洪明農頒發每人1萬元獎學金。

洪明農說，廟的錢是大家共有的，廟方秉持池府千歲的精神來照顧蚵寮子弟，委員會決議新生入學發1萬元獎學金，如果是屬於第二胎和以上的，哥哥姊姊在蚵寮國小唸書的，再加發1萬元，就可以領到2萬元。六年級畢業的時候再發1萬元獎學金，主要是鼓勵孩子留在蚵寮讀書和鼓勵多生小孩，留住年輕人在故鄉發展。

每位畢業生至少獲頒12500元的獎學金和10份以上的獎品，家長會長洪詠釧說，蚵寮的孩子真幸福，期待孩子懷著感恩的心奮發向學。

王建堯說，蚵寮保安宮對蚵寮學生的照顧，也補助小學一到六年級學生的營養午餐費用，就是希望家長安心工作，孩子安心在學校學習，將來成功時，記得栽培他成長的家鄉和回饋家鄉。今年新生有8人，全留在蚵寮就學，未外流。

蚵寮國小校長王建堯（前中）帶領畢業生到保安宮拜廟祈福。（蚵寮國小提供）

新圍新寶宮頒發蚵寮國小每位畢業生獎學金2000元。（蚵寮國小提供）

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