耗時3年！關渡里知行路污水接管2045戶 接管率翻3倍

過去住戶因為談都更而沒有接管意願，關渡里長張淑綢與里民現場協調。（衛工處提供）

2024/07/06 19:28

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市北投區關渡里知行路一帶老舊建物多，過去住戶考量未來都更，對污水接管意願普遍不高，不過台北市衛生下水道工程處費時三年溝通協調與施工，於當地新增2045戶污水接管，讓關渡里的接管率由15.18％躍升到53.49％，總完成接管戶數來到3814戶。

衛工處工務科長王凱民說，關渡里位於關渡平原西側，臨淡水河、水磨坑溪，地下水位高、受潮汐影響大，沖積地質軟弱，衛工處曾試圖在全區進場施作公共污水管線及用戶接管，不過除地質影響外，還遭遇無建使照老舊建物、海砂屋等諸多問題，與居民遲遲無法達成施工共識，僅完成331戶。

請繼續往下閱讀...

2020年，衛工處結合設計團隊統包模式再次挑戰，施工前先進行建物現況鑑定、設施沉設前也先進行地盤改良，調整施工工序採「即挖即埋」模式穩定路基，以提供安全的施工環境，順利埋設1300公尺的分管網，並新增2045戶的污水接管。

關渡里長張淑綢說，知行路周邊很多屋齡老舊建物，過去住戶因談都更而沒有污水接管意願，但考慮到未來都更還要一段路，環境改善不能等，所以協助衛工處與居民協調，獲得同意配合現階段接管。

衛工處說，住宅都更如尚在整合中未定案，還是可以先辦理污水接管，接管工程的同時也會順道整頓原本雜亂的後巷，為地坪換上新裝，讓住戶的後巷變得明亮安全。

衛工處於關渡里知行路施作公共污水管線，新增2045戶享受公共污水下水道帶來的便利。（衛工處提供）

衛工處於關渡里知行路施作公共污水管線，新增2045戶享受公共污水下水道帶來的便利。（衛工處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法