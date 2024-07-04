黑鮪魚季結束！ 屏東船群轉往台菲海域 海巡持續護漁

澎湖艦日前於巡弋途中，接獲「銘財發7號」上漁工大姆指斷指訊息，前往載送，再由空勤總隊載送回台就醫。（海巡署提供）

2024/07/04 19:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東今年黑鮪季雖因超額提早結束，但海巡署護漁持續，據悉，中國與菲律賓在南海爭端未曾平息，整片海域情勢持續上升，今年南海的越南船隻也特別多，因此將繼續護漁。

東港、琉球是漁業重鎮，早年與菲律賓在台菲海域間因捕漁所生爭端不斷，近年最為人所知的就是在台灣及菲國海域交界的「廣大興28號」喋血事件；海巡署近年不斷提升護漁作為，除像黑鮪季增加巡護艦數量外，也配置500噸以上船艦，像最新成軍的「雲林艦」排水量就達4000噸，大幅增加應對海上緊急狀況的能力。

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漁業界人士指出，台灣漁船在台菲海域捕撈是常態，今年雖因黑鮪捕撈禁令已不能捕撈黑鮪魚，但仍有許多漁船因捕撈黃鰭鮪、大目鮪及旗魚等全年性的漁獲，而持續在台菲海域作業，護漁本就有其必要性，像日前就有印尼籍漁工右手大拇指在作業時不慎斷指，亟需送醫，「澎湖艦」就近前往載返，隨後空勤總隊飛至接應吊掛後送，整體作為讓漁民非常有感。

東港區漁會指出，台菲海域在廣大興號事件後，其實已多年未再發生重大衝突，不過，畢竟在海上語言不通，很可能一言不合就發生衝突，因此今年黑鮪季前，不論是海軍、海巡或是漁業署等，就不斷通報，要求漁民在捕魚外，不應跨越至菲國領海，頻率比往年還要更加頻繁，現在雖然黑鮪季已過，但據了解，仍會依往例繼續護漁。

據透露，近年黑鮪季黑鮪漁船會較大集中於台灣東南海域捕撈，黑鮪季過後，漁船群落也移轉回台灣西南接近南海的海域，南海的中、菲爭端，自去年兩國船艦碰撞起開始升級，且至今並無降溫跡象，該海域也發現越來越多的越南船隻出沒，在海上可能因語言不通進而擦槍走火，因此海巡署護漁將持續，守護漁民安全。

排水量達千噸的巡護九號。（海巡署提供）

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