我的同學是羊！ 鹿兒島小學迎「新生」入學

日本鹿兒島縣伊佐市的南永小學為小山羊同學舉行入學典禮。（圖擷取自「鹿児島県伊佐市」/Facebook）

2024/04/30 14:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本少子化趨勢持續惡化，近日日本鹿兒島1間小學，只有1位4個月大的「羊咩咩」新生，校長還特地學羊叫聲歡迎牠。

綜合日媒報導，4月24日位於日本鹿兒島縣伊佐市的南永小學，為新生舉行入學歡迎儀式，全校共有8位學生及20位家長和居民共襄盛舉。有趣的是，今年新生只有1位，是1隻名為「小南」（みなみちゃん）的小山羊。

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日本小學固定於每年4月開啟新學年，但在少子化的趨勢下，南永小學今年並沒有1年級新生的加入。為了注入新的活力，校方決定讓小山羊「小南」作為新生入學。

新生典禮上，校長新地哲郎特地對小南發出「咩咩咩」的羊叫聲，正式歡迎牠的到來。有位老師特地叮嚀小南同學：「恭喜你入學，一起玩得開心，請不要跑到街上去。」

隨後孩子們將新鮮的草餵給小南，小山羊吃得津津有味，看來牠在南永小學一定會得到溫暖且幸福的照顧。1名4年級的女孩興奮地說，「小南加入我們，就像多了一位家庭成員。很期待與小南成為好朋友，一起玩遊戲。」

2023年底，小南出生在1位6年級學生的家中，是1隻不到1歲的母羊。今年3月正式由校方接手照顧，以學校名稱為牠取名，讓牠與其他8位學生一同享受學校生活。

小南剛來到這所學校時，可能因為不太習慣這邊的生活，常常會「逃學」。不過最近慢慢冷靜下來後，已經能習慣校園生活，現在小學生們正在為小南建造屬於牠的家。

典禮上小山羊正在享用新鮮青草。（圖擷取自「鹿児島県伊佐市」/Facebook）

學校、學生、家長及居民一同參加小南的新生典禮，場面十分溫馨。（圖擷取自「鹿児島県伊佐市」/Facebook）

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