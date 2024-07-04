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花蓮自由行已5.6萬間房申請補助 7月訂房率2至3成

花蓮7月訂房率2至3成。圖為花蓮車站。（記者吳亮儀攝）

花蓮7月訂房率2至3成。圖為花蓮車站。（記者吳亮儀攝）

2024/07/04 17:07

首次上稿 16:11
更新時間 17:07

〔記者蔡昀容／台北報導〕花蓮從上個月開始推自由行住宿和團體旅遊補助，觀光署長周永暉今（4日）表示，截至7月3日，約有5萬6000間房間，團體旅遊有45團，至於住房率統計，本月下旬會出爐；而面對暑假旺季，7月訂房率約2至3成，比去年同期低2成。

交通部觀光署為振興花蓮旅遊，獎勵自由行旅客入住花蓮合法旅宿，6月1日起平日每房每晚最高補助1000元、假日500元，6月24日起改為平假日不分，一律1000元；團體旅遊方面，6月1日起，2天1夜以上、20人以上旅遊團，最高補助2萬元，每家旅行社最多申請3團。

台東方面，7月1日獎勵團體旅遊，2天1夜以上、20人以上旅遊團，最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請2團；8月1日獎勵自由行旅客，入住台東合法旅宿，平日（週一至週四）每房每晚最高補助1000元。

觀光署長周永暉說，花蓮自由行補助，6月1日上路迄今，約有5萬6000間房，總經費約5000萬元，團體旅遊約45團，花蓮6月住房率待本月下旬統計，至於7月訂房率，約2至3成，比去年同期低約2成；台東旅遊團申請剛上路，有8團申請。

周永暉表示，部長李孟諺也鼓勵各單位會議移至花蓮召開；周說，鐵路和公路單位具備專業，安全才會放行，台鐵運量現受影響，但基本上都是安全無虞，是短暫陣痛期。

周永暉也鼓勵國人和國際旅客從台東玩到花蓮，國際旅客可從東南亞飛至高雄，再走南迴往花東玩，台東有很多不錯的展館，台灣國際熱氣球嘉年華也即將舉行，月光•海音樂會則持續至9月，歡迎大家到花東走走。

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