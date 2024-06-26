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農業部推「花蓮振興農粉幣」 鼓勵遊客前往旅遊採購

農業部發行「花蓮振興農粉幣」，鼓勵國人到花蓮旅遊。（農業部提供）

農業部發行「花蓮振興農粉幣」，鼓勵國人到花蓮旅遊。（農業部提供）

2024/06/26 19:18

〔記者黃旭磊／台中報導〕農業部將從7月1日起至10月31日推出「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣方案」，發送70萬張（每張虛擬幣面額250元），並規劃十大主題農遊路線，農業部副署長林長立說，歡迎台中民眾領幣採購花東特色農產品、體驗農村多元活動。

花蓮於4月3日發生規模7.2地震後，台中市長盧秀燕設置「花蓮專區」邀花蓮農特產品設攤，農業部也推出「花蓮振興農粉幣」專案，提供中台灣遊客領取虛擬幣後前往當地農遊攻略。

林長立說，農粉幣每張面額250元、最晚使用至今年11月30日，民眾持幣可到花蓮轄內合作業者實體場域消費農特產品，並從事含農事、生態、導覽及餐飲套裝遊程。

遊客前往當地出示農粉幣條碼，購買門票或伴手好物掃描後便能直接折抵消費，限一次抵用完畢且不得找零。

農業部指出，遊客前往花蓮註冊加入農業易遊網會員，登入後並開啟手機定位，免抽選即可領取一張，同一個會員綁定之手機號碼及帳號限領一次，可於領幣後7天內抵用消費。

「農業易遊網」是台灣最大農業旅遊入口平台，遊客可至「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣」專區，查詢超過百家合作業者清單，也可參考主題路線規劃行程。

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