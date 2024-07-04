運費低3成！台南8農會加入OK超商「物流店到店」

麻豆區農會總幹事孫慈敏展示麻豆農會新商品。（記者楊金城攝）

2024/07/04 16:31

〔記者楊金城／台南報導〕農業部為拓展基層農會農特產品銷售，幫農會、農民創造商機，透過OK便利商店的「物流店到店」服務，推動「上網下單，定點取貨」，今天（4日）台南市有8家農會加入OK物流店到店平台。

包括農業部農糧署副署長姚志旺、農會輔導司副司長陳怡任、ok便利商店總經理魏國志、台南市農會總幹事吳嘉仁、麻豆區農會總幹事孫慈敏、官田區農會總幹事林定億、下營區農會縱幹事陳乃源、新市區農會總幹事李美樺、西港區農會總幹事程淑如、學甲區農會總幹事李曉軍、佳里區農會總幹事楊豐賓，在麻豆農會生鮮超市為農會、OK物流店到店上線剪綵，預祝利市大發，柳營區農會、鹽水區農會去年就已加入。

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陳怡任說，全國農、漁會342家，目前有155家加入OK店到店平台，另87家洽談簽約，全國農漁會已7成加入，OK物流店到店包括農漁會寄貨取貨門市，全國有1200多家據點服務，消費者上網、實體店面訂購，就能讓親友在OK便利商店、農漁會門市取貨，不用再費心找物流宅配。

姚志旺指出，農漁會的產品廣受消費者喜愛，透過「上網下單，定點取貨」通路，希望拓展農漁會、農漁民的市場帶來更多商機。

這次跨業合作提供包括線上訂購、物流配送、門市服務等，使消費者選購農特產品、寄貨取貨更便利、快速。

孫慈敏說，合作模式不僅確保「尚青、尚俗、尚安全」的農產品、加工商品送至消費者手上，並減少運輸損耗，推廣農產品進入更多市場。提升農產品的市場競爭力和品牌形象。

魏國志表示，農漁會和OK物流店到店的合作，提升了消費者與農產品之間的聯繫，同時支持地方農業的永續發展。OK物流店到店的運費比一般市價低3成至4成，消費者如在蝦皮、momo、pchome等電商平台購物，選擇加入OK超商的各區農漁會作為到貨地點，有機會享低廉運費。

台南基層農會展示各家農產加工商品。（記者楊金城攝）

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