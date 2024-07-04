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2隻稀有過境鳥「跳鴴」現蹤台南 鳥友驚喜拍到相機故障

難得一見的稀有過境鳥─跳鴴。（圖由李正峰提供）

難得一見的稀有過境鳥─跳鴴。（圖由李正峰提供）

2024/07/04 12:46

〔記者蔡文居／台南報導〕難得一見的稀有過境鳥─跳鴴，本月初現蹤台南，而且還一次出現2隻，讓鳥友驚喜不已。不過，跳鴴很少在7月被記錄到，台南鳥會資深鳥友李正峰說，在這個時候出現，還真的有點奇怪。

李正峰說，他是7月2日傍晚，在台南北門區的三寮灣意外發現這2隻跳鴴。當天只有他一個人，沒有其他鳥友，這2隻跳鴴就距離他約30公尺處，算是很近的距離，意外發現牠們，讓他驚喜萬分，他猛按快門，半小時內就拍了上千張照片，直到相機發生故障為止。

他說，跳鴴難得一見，一般都在春、秋期間過境台灣，他上一次看到跳鴴已是2020年9月的時候，再前一次則是2017年4月，這次在7月初就出現，比較少見。不過，昨天再去尋訪跳鴴，就已不見蹤影。

台南鳥會常務理事潘致遠表示，7月確實是很奇怪的出現時間，跳鴴在台灣本島7月歷史上的紀錄很少，只有2017年屏東和2021年新竹及桃園有過紀錄。這2隻的羽色看起來是去年出生的2齡鳥，也許因為還沒有生殖的壓力而不回去北方繁殖了。猜想牠們還會在台灣到處遊蕩的機會蠻高的。

跳鴴又稱灰頭麥雞，體長約34公分，常單獨或一小群活動，主要棲息於沿海濕地、農田及草澤地帶，以昆蟲蚯蚓及甲殼類、蛙類為食。

稀有過境鳥跳鴴現蹤台南，而且還一次出現2隻。（圖由李正峰提供）

稀有過境鳥跳鴴現蹤台南，而且還一次出現2隻。（圖由李正峰提供）

跳鴴又稱灰頭麥雞，常單獨或一小群活動。（圖由李正峰提供）

跳鴴又稱灰頭麥雞，常單獨或一小群活動。（圖由李正峰提供）

跳鴴現蹤台南，讓鳥友驚喜萬分。（圖由李正峰提供）

跳鴴現蹤台南，讓鳥友驚喜萬分。（圖由李正峰提供）

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