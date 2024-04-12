罕見！烏領燕鷗睽違多年現蹤高雄 鳥友驚喜

夏候鳥烏領燕鷗二度現蹤高雄，鳥友驚喜。（拍鳥俱樂部許茂松拍攝）

2024/04/12 07:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕夏候鳥烏領燕鷗是稀有過境鳥類，在台灣僅有零星出現紀錄，鳥友許茂松今分享於高雄汕尾漁港高屏溪出海口沙洲，發現烏領燕鷗現蹤，吸引鳥友搶拍，一窺嬌客風貌。

鳥友許茂松才於高雄林園區汕尾漁港高屏溪出海口沙洲，拍到「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，昨又於高屏溪出海口沙洲發現烏領燕鷗，這是他首次觀察到烏領燕鷗，拍下牠飛翔的英姿，對於接連發現少見迷鳥十分驚喜。

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臺灣野鳥保育協會理事黃蜀婷說，這是烏領燕鷗第二次現蹤高雄，汕尾漁港高屏溪出海口退潮會出現灘地，鷗類飛翔後會下來休息，甚至清洗身體，十分有趣，鳥友去看黑嘴端鳳頭燕鷗未果，如今烏領燕鷗現蹤高雄，同樣令人驚艷。

農業局表示，烏領燕鷗分布全球熱帶海洋中小島附近，很少到寒冷水域活動，在台灣出現數量不固定，也不在台灣繁殖，是稀有過境鳥類，僅有零星出現紀錄，2003年6月野柳曾出現30隻，2015年曾因颱風落難首度現蹤高雄，這次再度出現令人驚艷。

許茂松指出，高屏溪出海口一帶，位處河海交界處，又受到潮汐影響，鳥類生態豐富，且生物多樣性，尤其小港高字塔至柴山形成生態帶，他建議市府廣植小灌木，讓候鳥可以暫時棲息，近年來賞鳥蔚為風潮，高雄得天獨厚優勢，鳥類生態豐富，可以發展賞鳥休閒觀光。

鳥友許茂松拍下烏領燕鷗飛翔的英姿。（拍鳥俱樂部許茂松拍攝）

烏領燕鷗二度再度出現令人驚艷。（拍鳥俱樂部許茂松拍攝）

夏候鳥烏領燕鷗二度現蹤高雄，鳥友驚喜。（拍鳥俱樂部許茂松拍攝）

夏候鳥烏領燕鷗二度現蹤高雄，鳥友驚喜。（拍鳥俱樂部許茂松拍攝）

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