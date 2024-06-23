鳳頭蒼鷹染毛滴蟲症落難 鳥會籲這壞習慣不要做

感染毛滴蟲症的鳳頭蒼鷹。（圖由謝其良提供）

2024/06/23 16:20

〔記者蔡文居／台南報導〕一隻感染毛滴蟲症的鳳頭蒼鷹幼鳥，掉落樹下，由於狀況不佳，嚴重甚至會導致失明、死亡，鳥友謝其艮研判如果回巢樹恐怕也活不了，即時伸出援手救援，以紙箱送台南鳥會救傷組除蟲救治，期待牠健康地重返公園與親鳥鳥團聚。

不過，台南鳥會總幹事林岱瑢今天表示，這小鳳頭送來後，其鼻腔內長滿蒼蠅卵跟蛆，口腔也塞滿膿塊深及見骨，由於病情太嚴重，經搶救後仍無力回天。鳥會也呼籲民眾不要在公園餵食鴿子、野鳥，避免禽鳥寄生蟲、病菌傳播。

請繼續往下閱讀...

禽鳥常見的滴蟲症，是一種由毛滴蟲所引起的寄生蟲病，寄生蟲會在嘴喙、食道上繁殖，並造吞嚥困難、消瘦虛弱，嚴重甚至會失明、死亡。

鳥友謝其良表示，這隻鳳頭蒼鷹是上週四在永康祥合公園觀察記錄鳳頭蒼鷹時發現的，晨運民眾告知「有鷹仔落地了」，他趕緊觀察了一下，發現這隻小鳳頭感染了毛滴蟲症，由於鳳頭蒼鷹親鳥就在樹上，他先觀察鳳頭親子互動，並連絡台南鳥會救傷組。由於小鳳頭狀況不佳，如果重回巢樹，恐怕也無存活機率，他觀察了2個小時，決定後送台南鳥會救治。

謝其良說，常看到民眾在公園餵食野鳥或鴿子，鳥類群聚搶食時，會相互感染，造成毛滴蟲擴散，小鳳頭蒼鷹抵抗力較弱，可能吃到染病的斑鳩等禽鳥而被感染。

感染毛滴蟲症的鳳頭蒼鷹幼鳥，掉落樹下，狀況不佳。（圖由謝其良提供）

感染毛滴蟲症的鳳頭蒼鷹幼鳥，經搶救後不治死亡。（圖由謝其良提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法