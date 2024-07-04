《台南》長照服務涵蓋率91.6％ 台南六都第一

台南市日照中心早已達成「一國中一日照」百分之百紀錄。 （社會局提供）

2024/07/04 05:30

2021年起連3年奪冠 日照中心達「一國中一日照」百分百紀錄

〔記者蔡文居／台南報導〕因應高齡社會，台南市推動社區健康促進活動及打造多元整合性長照服務，近年來使用長照服務人數快速攀升，累計服務人數已超過七萬人。南市社會局表示，根據衛褔部統計，南市去年長照服務涵蓋率高達九十一．六％，二○二一年至二○二三年連續三年蟬聯六都第一。

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居家式長照機構增至277家

社會局指出，截至今年五月，南市六十五歲以上老年人口佔全市人口達十九．一二％，高於全國平均十八．七一％，為能減輕家庭照顧負擔，南市積極活化低度使用的公共空間，公私合作廣布長照服務資源。其中居家式長照機構由二○一八年卅三家，快速增至二七七家，日照中心於二○二二年達成「一國中一日照」百分之百紀錄。

另外，為因應中、重度失能者照顧需求，南市已布建二一六家住宿式機構，可提供一萬五五三九照顧床位，未來會再增設八家，增加一○九七床，另有四家部立醫院預計於二○二七至二○二八年於偏鄉設置八百個住宿式床位，完工後可挹注鄰近地區長照服務資源。

老人健保費補助 28萬長者受惠

社會局長盧禹璁指出，台南市長照服務涵蓋率超過九成，顯見市民對於長期照顧服務有極大的需求，市府將提供更好的長照服務，成為全國長照服務的典範。

社會局表示，南市致力推動青銀福利政策，自去年七月起開辦老人健保費補助，針對設籍台南市滿一年之六十五歲以上長輩，或五十五歲以上原住民，最近一年個人 綜合所得稅率或受親屬扶養申報所得稅率未超過五％（含五％），且未獲政府機關全額補助健保自付額者，補助每人每月最高八二六元，開辦至今全市已逾廿八萬長者受惠，佔全市長者人數逾八成。除了健保費補助外，將持續依市民需求打造個別化、適切性，以人為中心的整合式照顧服務，提供從家庭支持、居家、社區到住宿式照顧多元連續服務，同時均衡全市長照服務資源量能，打造長照友善服務模式，邁向健康樂活的城市。

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