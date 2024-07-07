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觀光署推廣自行車友善旅宿 投票抽Apple Watch

交通部觀光署推廣自行車旅遊。圖為示意圖。（記者蔡昀容攝）

交通部觀光署推廣自行車旅遊。圖為示意圖。（記者蔡昀容攝）

2024/07/07 12:10

〔記者蔡昀容／台北報導〕為鼓勵國人騎自行車旅遊，交通部觀光署2年舉辦1次「自行車友善旅宿人氣票選暨抽獎活動」，今年邀請民眾從16條自行車路線上，票選「最佳人氣」自行車友善旅宿，投票時間從7月7日至15日，每天可投16票，投1次即獲1個抽獎機會，獎品有自行車、Apple Watch等，總價值15萬元。

交通部觀光署表示，自行車旅遊是深度體驗兼顧環境永續的旅遊方式，放慢步調探索在地，感受人文風貌和自然景觀；目前有超過5000家旅宿業者加入「自行車友善旅宿」，提供民眾貼心友善的設施及服務，包括停放空間、清潔維修區域、便利早餐等。

「2024自行車友善旅宿人氣票選暨抽獎活動」在投票之虞，也推廣16條多元自行車路線，讓民眾投票的同時，更認識國內自行車路線。7月7日上午9時至15日晚上11時59分，民眾至活動官網投票，每天可投16票，可於各路線各投1家旅宿，每票均具1次抽獎機會，投越多中獎機會越高。

觀光署表示，後續將公布並頒獎給獲得最佳人氣的自行車友善旅宿，並至全台舉辦自行車友善旅宿業者交流座談會，與業者攜手提供更友善、便利的住宿環境，更多抽獎活動詳情請見官網；自行車旅遊相關資訊可上台灣旅宿網及台灣騎跡—全國自行車單一總入口網查詢。

交通部觀光署舉辦友善自行車旅宿票選活動，並提供16條路線。（圖由交通部觀光署提供）

交通部觀光署舉辦友善自行車旅宿票選活動，並提供16條路線。（圖由交通部觀光署提供）

交通部觀光署舉辦友善自行車旅宿票選活動。（圖由交通部觀光署提供）

交通部觀光署舉辦友善自行車旅宿票選活動。（圖由交通部觀光署提供）

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