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2024台南七股海鮮節週六開跑 挖文蛤體驗首次採收費報名

觀光赤嘴園挖文蛤體驗週六率先於七股六孔碼頭登場，圖為去年活動照。（圖由南市觀旅局提供）

觀光赤嘴園挖文蛤體驗週六率先於七股六孔碼頭登場，圖為去年活動照。（圖由南市觀旅局提供）

2024/07/04 15:10

〔記者蔡文居／台南報導〕「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日盛大舉行。南市觀旅局表示，本週六（6日）由觀光赤嘴園挖文蛤體驗率先於六孔碼頭登場，活動會場旁設有社區農漁特產展售，邀請大家共襄盛舉，體驗摸文蛤樂趣並品嚐在地海味。

南市觀旅局表示，挖文蛤體驗今年首次採收費辦理，每人報名費為50元，民眾可於ibon網站或機台購票，完成繳費後請記得領取紙本票券，現場需憑票券入場體驗，不接受現場報名。挖文蛤體驗本週（7月6-7日）場次報名踴躍並已截止，但7月20-21日尚有名額，請民眾把握以免錯過機會。

觀旅局長林國華表示，活動當天請參加民眾於六孔碼頭體驗入口處依序排隊，等待廣播通知下水體驗，入場時請出示紙本票券，請民眾務必妥善保存票券，遺失不補發。今年預計下午3時30分至5時30分開放民眾下水挖文蛤（將視現場潮汐狀況開放），提早到場的民眾，可以逛社區農漁特產展售或在六孔管理站內、廣場休息區等候。

七股區公所表示，因六孔碼頭周邊停車空間有限，設有免費接駁車，歡迎民眾多加利用。路線A-七股遊客中心往返六孔碼頭（水產試驗所），去程時間為13:00-16:00，返程時間為14:00-18:00；路線B-六孔管理站周邊接駁，運行時間為13:00-18:00，並設有10處接駁點，請民眾盡量搭乘接駁車至活動會場。此外，民眾只要出示當日摸文蛤報名憑證，即可在同日享七股鹽山入園費半價優惠。

觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動的交通動線。（圖由南市觀旅局提供）

觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動的交通動線。（圖由南市觀旅局提供）

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