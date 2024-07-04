高雄港旅運中心設智慧電網 每年可省千萬、6年能回本

高雄港旅運中心設智慧電網，預估每年可節省1000萬元。（記者洪定宏攝）

2024/07/04 15:06

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣港務公司為配合「能源轉型」政策，斥資近6000萬元，選定高雄港旅運中心為示範區，建置「智慧微型電網」，涵蓋能源管理系統、太陽光電系統、儲能系統，預估每年可節省1000萬元，等於6年就能回本，將逐步推廣到高雄港第七貨櫃中心及其他商港。

台灣港務公司表示，設在監控中心的能源管理系統，結合AI人工智慧技術應用，即時監測用電及發電，進行數據蒐集分析，再透過AI模型訓練及推估，預測負載及太陽能發電量能，提供智慧決策、需量調度及能源管理試算分析等功能。

請繼續往下閱讀...

因此，如果剛好有郵輪停靠，因增加機具使用，導致耗電量較高，儲能系統就會啟動支援供電，並減少使用一般電力，節省費用。

台灣港務公司指出，設在1樓的儲能系統，平時儲存的電能，來自15樓頂的太陽能光電系統及一般電力，非郵輪作業時段，也能供應其他辦公樓層使用，節省電費開銷。

另外，如果高雄港旅運中心突然全棟停電， 儲能系統就轉為「孤島運轉模式」，啟動緊急輔助供電功能，維持正常供電，並透過智慧感測元件，蒐集分析旅運中心的照明度、濕度、溫度、人流等資訊，進一步提供舒適且節能的環境。

台灣港務公司強調，淨零碳排成為全球共同課題，台灣以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等4大目標，制定「淨零排放政策」，港務公司全力配合推動，後續將在高雄港第七貨櫃中心及其他商港區完成智慧電網設置。

高雄港旅運中心儲能系統。（台灣港務公司提供）

高雄港旅運中心太陽光電系統。（台灣港務公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法