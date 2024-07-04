竹市關埔國小校長由龍山國小陳彩文接任 龍山接續啟動校長遴選

新竹市關埔國小新任校長由龍山國小校長陳彩文接任，而龍山國小也將接續啟動新校長的遴選程序。（新竹市府提供）

2024/07/04 15:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市關埔國小因校長陳思玎個人生涯規畫提前退休，由市府啟動新任校長遴選機制，最後由龍山國小校長陳彩文接任，而教育處也接著啟動龍山國小的新校長遴選程序，預計7月底完成，期許能在8月1日前完成遴選。隨著關埔國小新校長遴選完成及龍山國小校長的遴選啟動，竹市國小將產生新一波的校長輪動變化。

市府表示，新任關埔國小校長陳彩文有超過30年的教育現場教學、行政、校長經驗，且有無比耐心陪伴小朋友、老師、行政人員、家長，一起學習一起成長，期待陳彩文秉持「生態、美感、多元適性」的教育理念，將關埔國小打造為溫暖有特色的教學場域。

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陳彩文現為龍山國小校長，也曾擔任東園國小校長，校長資歷及教育經驗豐富，也頗獲家長及學生和老師肯定，在龍山國小任內也帶領學校發展學校特色，8月1日接任關埔國小校長，將面對關埔國小體育館發包工程不斷流標及校舍整體完整規畫的新挑戰。

隨著陳彩文接任關埔國小校長，龍山國小的校長也將出缺，並由教育處啟動遴選程序，預計7月底能完成龍山國小的校長遴選，若由其他國小校長接任龍山國小，也將再啟動另一所國小的校長遴選，勢必會讓竹市國小各學校再有新一波的輪動變化。

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