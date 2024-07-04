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又熱又曬！15縣市高溫達36度 紫外線過量15分鐘恐曬傷

今天全台都是高溫天氣。（中央氣象署提供）

今天全台都是高溫天氣。（中央氣象署提供）

2024/07/04 14:07

〔記者蔡思培／台北報導〕本週全台各地飆高溫，高雄市旗津區的高雄燈塔中午已出現40.8度的高溫，中央氣象署也發布高溫資訊，屏東縣、高雄市、花蓮縣可能出現38度極端高溫，雙北、桃竹苗、中彰雲嘉等12縣市也可能聯繫出現36度高溫。今天全台各地紫外線都是過量級或危險級，曝曬15至20分鐘就可能曬傷，外出注意防曬。

氣象預報員張承傳表示，今天太平洋高溫較強、雨量也較少，導致溫度上升速度也較快。週六前太平洋高壓都較強，週日會稍微減弱、影響範圍較小，午後雷陣雨也會變多，降雨時溫度可下降，但降雨前的高溫仍可達36、37度。

中央氣象署也發布高溫資訊，屏東縣為高溫紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。高雄市、花蓮縣為高溫橙色38燈號，有38度極端高溫出現的機率。台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣為高溫橙色36燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市則為高溫黃色燈號。

氣象署觀測資料顯示，今天上午全台最高溫出現在高雄市旗津區的高雄燈塔測站，11點13分高溫40.8度；其次是高雄市內門區的內門測站，11點30分測得37.7度；屏東縣內埔鄉的三地門測站在11點50分也測出37.6度高溫。

花蓮縣富里鄉的明里測站在12點測出37.3度高溫；花蓮縣玉里鎮的玉里測站在11點10分也測出37.2度高溫。台北市信義區信義測站、士林區社子測站，分別在11點40分、10點測出37.1、37度高溫。

不過氣象署提醒，高雄燈塔、社子等地因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性。張承傳也說，有些地理環境也可能影響測站測得的溫度，若周圍都是水泥地、或有較多建築不通風，加熱也較快、測出溫度也會較高。張承傳表示，此次測出40.8度的高雄燈塔因為屬無人測站，溫度不會列入氣候統計中。

今天全台各地紫外線指數多呈紅色「過量級」、紫色「危險級」，曝曬15至20分鐘就可能曬傷。氣象署也提醒民眾避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。進入室內可搧風或利用冰袋降溫等。老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者應遠離高溫環境。

今天全台紫外線都是過量與危險級。（圖擷自中央氣象署網站）

今天全台紫外線都是過量與危險級。（圖擷自中央氣象署網站）

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