各地高溫上看35度 中部以北慎防午後劇烈降雨

今日大台北、東北部地區及中部以北山區午後可能出現大雨。（資料照）

2024/06/19 06:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日鋒面雖然逐漸北抬遠離，各地大多為多雲到晴，不過台灣附近水氣仍多，清晨至上午西半部地區有零星降雨，而部分地區午後雷陣雨的機率高、對流發展的時間也較早，中部以北、東北部、東部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，尤其大台北、東北部地區及中部以北山區有可能出現局部大雨，請民眾留意短延時強降雨、雷擊及強陣風等現象。

今日氣溫方面，各地高溫約32到35度，天氣悶熱。台東縣今日紫外線指數預報達到「危險級」，另有多個縣市達到「過量級」，民眾外出請注意防曬、多補充水分。空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

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週四（20日）太平洋高壓西伸增強，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，整體降雨逐漸減少。

週五至下週日（21日至23日）各地晴朗炎熱，高溫普遍可以來到33至35度，特別是西半部近山區或河谷、花東縱谷，高溫35、36度的範圍有擴大趨勢。中部以北、東北部、東部地區及其他山區的午後雷陣雨會較為零星，東南部地區及恆春半島由於偏南至東南風影響，不定時會有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 27 ~ 33 28 ~ 33 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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