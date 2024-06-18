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梅雨鋒面最後一舞？北海岸今恐有局部大雨 明起轉夏季天氣

今（18日）北方鋒面距離台灣較近，氣象署針對基隆北海岸地區發布大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

今（18日）北方鋒面距離台灣較近，氣象署針對基隆北海岸地區發布大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

2024/06/18 09:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（18日）北方鋒面距離台灣較近，氣象署針對基隆北海岸地區發布大雨特報，預估明（19日）鋒面減弱，台灣將轉為偏向夏季的天氣型態。

天氣風險公司在臉書提醒，今天鋒面比較接近，北部近海有微弱的輻合特徵，北海岸要留意較大雨勢，單點雨勢還不小。

天氣風險公司氣象部經理、分析師吳聖宇表示，在台灣北方海面徘徊多日的梅雨鋒面隨著鋒面上有低氣壓發展向日本東移，比起昨天更靠近台灣了一點，因此今天台灣還是處在鋒面前方比較不穩定的環境內，要留意白天配合熱力作用，陸地上有比較旺盛的熱對流發展降雨機會。

在氣溫部分，各地溫度偏高，高溫普遍有32至34度或以上，戶外活動要做好防曬、多喝水預防中暑，台東地區有焚風高溫出現的可能性。

明起隨著太平洋高壓逐漸西伸增強，台灣北方的梅雨鋒面將會逐漸向北調整，台灣也會跟著擺脫鋒前不穩定的環境，轉變為受到太平洋高壓外圍偏南到東南風環境的影響，天氣型態將會變得更像夏季型。

週五（21日）起到週末（22至23日）預估太平洋高壓的勢力有更增強的趨勢，台灣持續位於高壓外圍，天氣可能更為穩定一些，不過各地山區午後仍然會有局部熱對流發展帶來短暫雷雨的機會，熱對流發展後也可能擴展到鄰近山區的平地，因此午後的天氣變化還是要留意，溫度的預報也變得更高，各地高溫普遍有33-35度或以上，出現36-37度等極端高溫的機會也明顯增加，週末期間如果有安排假期戶外活動的民眾一定要做好預防中暑以及防曬的準備。

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