週三各地悶熱 午後防強降雨、雷擊

氣象署指出，週三天氣以多雲到晴天氣為主，部分地區午後注意雷陣雨。（資料照）

2024/06/18 20:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（19日）各地依舊悶熱，部分地區午後會出現雷陣雨，尤其是中部以北山區、東北部以及大台北地區，要留心短延時強降雨、雷擊及強陣風等現象。

中央氣象署預報，明天鋒面雖然逐漸北抬遠離，各地大多為多雲到晴，不過台灣附近水氣仍多，部分地區午後雷陣雨的機率高，並且對流發展的時間也較早，中部以北、東北部、東部地區及其他山區，午後有局部短暫雷陣雨，尤其大台北、東北部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率。

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氣溫方面，各地高溫約32到34度，天氣悶熱，外出活動請多補充水分。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，從預報資料來看太平洋高壓的勢力有更增強的趨勢，台灣持續位於高壓外圍，風向維持偏南風或東南風，週五至週末天氣可能更為穩定一些，不過各地山區午後仍然會有局部熱對流發展帶來短暫雷雨的機會，熱對流發展後，也可能擴展到鄰近山區的平地，因此午後的天氣變化還是要留意。

紫外線指數部分，台東縣達危險級，基隆市、彰化市、台中市為高量級，其他縣市皆為過量級。

空氣品質方面，19日環境風場為西南風，北部位於下風處。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週三天氣悶熱，各地高溫約32到34度。（擷取自中央氣象署網站）

多數縣市週三紫外線指數達過量級，台東縣更達到危險級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週三竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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