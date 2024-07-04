全台第一熱！高雄燈塔飆40.8度 氣象站：僅代表附近溫度特性

高雄燈塔（旗津）今測得攝氏40.8度全台最高溫。（記者王榮祥攝）

2024/07/04 13:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕快被烤焦！位於高雄旗津的高雄燈塔測站今上午11點13分許測得攝氏40.8度高溫，是今天全國最高溫，遙遙領先其他測站；高雄氣象站解釋，旗津燈塔因地理環境特殊，觀測數值僅代表附近溫度特性，不過，高雄各區炎熱，仍籲請民眾注意防範、並隨時注意最新氣象資訊。

全台今中午以前高溫炎熱，氣象署發布屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，高雄市則為橙色燈號，同樣有38度極端高溫出現機率；另在北市、新北、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、花蓮、台東也是橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，基隆市為黃色燈號。

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今天截至下午1點，全國測得最高溫是高雄燈塔上午11時13分許測得40.8度超高溫全台最熱，第二高溫也在高雄，位於內門區木柵國小測站11點30分測得攝氏37.7度，第三高溫為屏東三地門內埔農工11點50分的攝氏37.6度。

高雄氣象站也公布大高雄較高溫度氣象站與觀測值（攝氏度），除高雄燈塔氣象站超過40，鳳山農試氣象站35.3、國一S342K氣象站34.2、國一S346K氣象站34.2、國三S385K氣象站34.2、高雄氣象站（楠梓）34.2、旗南農改氣象站34、月眉氣象站33.7、國一N351K氣象站33.7、甲仙氣象站33.4。

旗津燈塔視野遼闊，可鳥瞰旗津區與大海。（記者王榮祥攝）

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